Eco Warrior : Une semaine d'actions de dépollution

Tahiti, le 13 novembre 2021 - La cinquième édition de l'opération Eco Warrior se déroule cette semaine, du lundi au jeudi, dans les communes de Mahina, Arue, Papeete et Faa'a.



La cinquième édition de l'opération Eco Warrior va se dérouler toute cette semaine à Tahiti avec des actions concrètes de nettoyage et de dépollution de différents sites de l'île, avec l'aide des communes de Mahina, Arue, Papeete et Faa'a ainsi que de la TSP et du Pays. Lundi, le premier rendez-vous est donné à 8 heures sur le parking du collège de Mahina pour la remise du kit Eco Warrior et des consignes sur la collecte des déchets. Plusieurs groupes seront déployés sur différents sites de la commune de la côte Est. Mardi, les opérations seront concentrées sur Arue avec un rendez-vous à 8 heures sur le parking du Tombeau du roi pour une dépollution du littoral jusqu'à la plage du Tahara'a. Mercredi, le rassemblement aura lieu à 8 heures sur le site du CJA de Fare ute, pour une campagne de nettoyage sur le littoral jusqu'à Taunoa. Enfin jeudi matin à 8 heures, le dernier rendez-vous de la semaine sera donné à l'entrée du quartier Souki.