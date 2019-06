Éclipse solaire du 2 juillet : profitez-en en toute sécurité !

PAPEETE, le 21 juin 2019 - En Polynésie, un phénomène rare est annoncé début juillet. Il s’agit d’une éclipse solaire partielle. Elle démarrera à 6h56 à Tahiti et sera à son maximum (61% d’occultation) vers 8 heures. Pour l’observer, préparez une paire de lunettes adaptée, sans quoi vous risquez une brûlure de la rétine.



" Qu’est-ce qu’une éclipse ? ", reprend Roger Parodi de la Société d’astronomie de Tahiti, " c’est très simple ! On parle d’éclipse quand un corps céleste passe dans l’ombre d’un autre corps céleste ".



Lorsque la Terre passe entre le soleil et la lune, c’est une éclipse lunaire ou éclipse de lune. Elle a toujours lieu lors de la pleine lune.

Lorsque la lune passe entre le soleil et la Terre, c’est une éclipse solaire. Une éclipse solaire a toujours lieu lors de la nouvelle lune.

Abus de langage



" D’un point de vu terrestre, on devrait plutôt parler d’éclipse de Terre ou bien d’occultation du soleil ", précise Roger Parodi, " on fait un abus de langage en parlant d’éclipse solaire ". Quoi qu’il en soit, le 2 juillet, les trois astres seront bien alignés.



Chaque année, dans le monde, il y a au moins quatre éclipses, deux de lune et deux de soleil. Il ne peut y en avoir plus de sept par an, avec toujours, quel que soit le nombre total au moins deux éclipses de lune et deux éclipses de soleil.



Sachant qu’il y a une pleine lune et une nouvelle lune tous les mois, pourquoi n’y a-t-il pas une éclipse par mois ? " Car l’axe de la lune est incliné, de même que celui de la Terre. Les ombres passent donc la plupart du temps au-dessus ou au-dessous de l’astre ", répond Roger Parodi.



Une chance exceptionnelle



Il faut savoir que, dans notre système solaire, les éclipses sont des phénomènes propres à la planète Terre. En effet, le soleil et la lune, vus de notre planète, ont le même diamètre apparent.



La lune est 400 fois plus petite que le soleil, mais elle est aussi 400 fois plus proche que l’astre lumineux ! C’est pourquoi les occultations sont possibles.



Visible dans le Pacifique



En juillet, le phénomène sera visible dans une grande partie du Pacifique (dont la Polynésie). Le soleil sera dans les Gémeaux. Tout commencera à l’est de la Nouvelle-Zélande (à 16h35 UTC) pour s’achever au-dessus de l’Argentine (à 21h51 UTC).



La bande de totalité de l’éclipse traversa de vastes espaces non habités, aussi peu de gens pourront en profiter sur le globe. Ceci étant dit, pour les astronomes et spécialistes, elle est particulière. En effet, elle sera visible depuis l’Observatoire européen Astral de La Silla au Chili.



Au 20e siècle, une éclipse totale passant au-dessus d’un centre équipé des télescopes les plus performants de la Terre s’est seulement produit en 1961 (au-dessus de l’observatoire de Haute-Provence en France) et en 1991 (au Mauna Kea de Hawaii).



Les seuls habitants de la Terre qui auront la chance de voir l’éclipse totale du 2 juillet sont les habitants de Oeno, un atoll à peine plus grand que Tetiaroa qui appartient aux îles Pitcairn. L’occultation totale du soleil par la lune durera 4 minutes 33. Les habitants de Oeno qui ne saisiront pas l’occasion devront attendre 370 ans pour assister à une nouvelle éclipse solaire totale au-dessus de chez eux.



" Espérons maintenant qu’il fasse beau le 2 au matin ", conclue Roger Parodi. " En astronomie nous sommes toujours tributaires du temps qu’il fait ." En cas de couverture nuageuse, il faudra patienter quelques années pour pouvoir profiter d’une nouvelle éclipse.



La prochaine éclipse solaire à Tahiti aura lieu le 2 octobre 2024 (45% d’occultation) puis le 14 novembre 2031 (37% d’occultation) et le 9 mars 2035 (80% d’occultation). Une éclipse lunaire totale est annoncée pour 2021. Elle commencera à 22h47.