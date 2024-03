Échanges culturels pour les personnes polyhandicapées

Tahiti, le 26 mars 2024 - Un voyage découverte pour six jeunes porteurs de polyhandicap est organisé en Nouvelle-Calédonie en octobre prochain. Ils recevront ensuite leurs correspondants sur leur île.



Dans un effort pour promouvoir l'inclusion et l'échange interculturel, la Fraternité chrétienne des handicapés (Frat) s'associe à l'Association calédonienne des handicapés pour un projet ambitieux. Ce projet inédit vise à établir des liens durables entre les jeunes polyhandicapés et leurs accompagnateurs des deux îles, en permettant des échanges transfrontaliers qui marqueront les esprits et les cœurs.



Une délégation polynésienne de six jeunes et douze accompagnateurs se rendra en Nouvelle-Calédonie en octobre prochain. En retour, leurs amis calédoniens leur rendront visite le mois suivant. Au-delà des frontières géographiques et des différences culturelles, ces échanges visent à créer des ponts solides entre les jeunes touchés par le polyhandicap, tout en favorisant une meilleure compréhension et une acceptation mutuelle.



Le polyhandicap, caractérisé par une combinaison de déficiences motrices et intellectuelles sévères, limite considérablement l'autonomie et les interactions sociales des individus qui en sont atteints. Ce projet offre une opportunité unique aux jeunes polyhandicapés de vivre des expériences enrichissantes et stimulantes, souvent pour la première fois de leur vie.



Outre les bénéfices pour les jeunes participants, cet échange représente également une occasion unique pour les accompagnateurs et les équipes pluridisciplinaires de partager leurs connaissances et leurs expériences avec leurs homologues calédoniens. Cette collaboration offre une plateforme d'apprentissage et de croissance professionnelle, renforçant ainsi les compétences et les pratiques dans le domaine de l'accompagnement des personnes polyhandicapées.



Pour soutenir le projet, une collecte a été mise en place par la Frat.