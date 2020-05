Eau potable : La situation se dégrade dans les îles

Ce rapport qui se base sur les 22 communes qui ont fait l'objet d'un classement déclasse Taha'a, qui ne fait plus partie des communes qui distribuent de l'eau potable, contrairement à l'année précédente. Sur cette île où seule Vaipiti n'était pas classée en vert, Hipiu et Tapuamu sont passées jaune, avec un taux de conformité respectif de 77 % et 92 %.



Pour Raiatea, la situation d'une année sur l'autre est plus difficilement comparable, puisque les zones de Avera (en vert l'année dernière) Opoa et Haapapara (en jaune) n'ont pas été classées cette année. A Huahine, quand les prélèvements de 2018 ne laissaient apparaître que Fitii en jaune, aujourd'hui en rouge avec un taux de conformité à 0%, la baisse de la qualité touche dorénavant l'ensemble de Huahine Iti avec un taux de conformité descendu à 84 %.



Le rapport optimiste de 2019 concernant les Îles Sous-le-Vent n'aura donc pas fait long feu : "Pour Huahine, Tahaa, Taputapuatea, Tumaraa et Uturoa, il est noté une qualité d’eau très variable, avec une tendance à la hausse. Elle devient potable pour Tumaraa et Uturoa en 2017 et Tahaa en 2018" constatait-il.



à Nuku Hiva, aux Marquises, la situation se dégrade avec une légère baisse du taux à Akapa et une autre plus importante pour Hatiheu qui perd sa couleur verte pour du jaune. Le CHSP a précisé que pour les Marquises et les Tuamotu-Gambier, l’absence d’analyses (sauf à Nuku Hiva et dans huit atolls des Tuamotu) suppose ainsi des eaux non potables, d’année en année.