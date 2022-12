EasyJet France: hôtesses et stewards retirent leur menace de grève

Paris, France | AFP | mercredi 14/12/2022 - Les hôtesses et stewards d'easyJet France ne feront pas grève à Noël: à l'issue d'une journée de négociation, la direction a accepté d'augmenter significativement les salaires pour 2023 et les syndicats ont retiré leur menace de déposer un préavis de grève pour les fêtes de fin d'année.



"La direction est revenue vers nous avec une nouvelle proposition que nous n'avons pas pu refuser", a indiqué mercredi à l'AFP le délégué syndical du SNPNC qui représente les personnels navigants commerciaux (PNC), William Bourdon.



Son homologue de l'Unac, Gaël Leloup, a confirmé avoir lui aussi signé l'accord après consultation des adhérents de son syndicat qui ont répondu favorablement à 70%. Il a malgré tout déploré l'absence de mesures concernant l'avancement de carrière et l'ancienneté, une des principales revendications de l'Unac.



Fin novembre, les négociations annuelles obligatoires (NAO) avaient débouché sur un échec, conduisant le SNPNC et l'Unac à brandir la menace d'une grève pendant les fêtes de fin d'année.



La filiale française d'easyJet a finalement accepté d'augmenter le salaire de base des PNC de 7,5% et les parts variables de 3,5% en 2023, a détaillé M. Bourdon.



Elle versera en outre une "prime Macron" de 3.000 euros à l'ensemble des hôtesses et stewards.



Les syndicats demandaient des mesures au moins à la hauteur de l'inflation, soit environ 6%, d'autant que dans le même temps, "la compagnie a choisi de changer d'assureur sur notre prévoyance santé", rappelait fin novembre William Bourdon.



Les augmentations salariales proposées ne couvraient alors pas la hausse des cotisations induites par ce changement, ce qui est désormais le cas selon ce délégué.



Mardi soir, la direction de la compagnie avait laissé transparaître son optimisme quant à l'issue du conflit, assurant que les discussions avec les syndicats étaient "encourageantes".



D'autres compagnies restent menacées par des grèves pendant les fêtes de fin d'année, comme Air France où deux syndicats de PNC appellent à faire grève du 22 décembre au 2 janvier, en pleine renégociation de l'accord encadrant leurs conditions de travail.

