Earth Hour Tahiti appelle à éteindre les lumières ce samedi

Tahiti, le 21 mars 2023 – Earth Hour Tahiti donne rendez-vous aux Polynésiens le 25 mars de 20h30 à 21h30 pour "donner une heure pour la Terre" en éteignant les lumières non essentielles, ou bien en faisant un geste pour l'environnement dans la journée comme "nettoyer la plage, planter des arbres, préparer un dîner avec des ingrédients durables…".



Le 25 mars, de 20h30 à 21h30, Earth Hour Tahiti appelle à "éteindre ses lumières non essentielles" et à "donner une heure pour la Terre". Le thème de cette année étant axé sur la "mobilisation personnelle" selon l'organisateur Jerry Biret, il n'y aura pas d'évènements de grande ampleur organisés au fenua. "Le but c'est vraiment de se recentrer sur le grand public et d'appeler le plus de monde à faire une action pour la planète." Outre l'extinction des lumières, les Polynésiens sont également appelés à faire un geste pour l'environnement comme "nettoyer la plage, planter des arbres, préparer un dîner avec des ingrédients durables...". L'Earth Hour, qui est né à Sydney en 2007, est un évènement planétaire avec plus de 190 pays participants. Chaque année, partout dans le monde des milliers de monuments iconiques, comme la Tour Eiffel à Paris, le Colisée de Rome, l'Opéra de Sydney ou encore le Burj Khalifa de Dubaï sont plongés dans le noir pendant 60 minutes.