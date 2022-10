Eagle Rock au palmarès du Papeete International Sevens

Tahiti, le 16 octobre 2022 - La formation californienne d’Eagle Rock a remporté samedi, au stade Fautaua, le Papeete International Sevens en battant largement (24-5) Faa’a Aro en finale. Renegades Rugby, l’autre club américain, a pris la 3e place en disposant (10-7) de Samoa 2007.



La 4e édition du Papeete International Sevens a consacré un club étranger, comme cela a été le cas lors des trois éditions précédentes. Et pourtant, au terme de la première des deux journées du tournoi, vendredi, on pouvait envisager la victoire d’un club local et en particulier celle de Faa’a Aro, qui avait battu (19-10) les Américains de Renegades Rugby pour prendre la première place de la poule B.



Et si Eagle Rock, l’autre formation américaine, avait remporté ses trois matches vendredi dans la poule A, on se montrait optimiste pour Faa’a dans la mesure où Eagle Rock n’avait pas vraiment impressionné. Mais l’équipe du capitaine John Rose allait monter en régime au fil du tournoi jusqu’à la finale qu’elle a survolée.



L’événement, qui a réuni dix équipes, a tenu toutes ses promesses en proposant un rugby de bon niveau. Maxime Mermoz, le parrain de l’événement et ex-rugbyman de très haut niveau qui a évolué au sein du Team Raromatai, a évoqué la qualité de l’accueil et celle de l’organisation du Papeete Rugby Club qui a fort bien géré son tournoi, tant à Fautaua qu’au niveau des animations extra-sportives.



La journée de vendredi et la matinée de samedi étaient consacrées à la phase de classement, laquelle a donc permis à Eagle Rock et Samoa 2007 en poule A et à Faa’a Aro et Renegades Rugby en poule B de se qualifier pour les demi-finales de la Cup, soit les matches pour la 1re à la 4e place. Quant aux demi-finales Plate, qui classent les équipes de la 5e à la 8e place, elles ont mis en scène Papeete RC, le Team Raromatai, Punaauia RC et le RC Pirae. Papeete, qui visait probablement mieux compte tenu de son statut d’organisateur, s’est quand même consolé en prenant la 5e place du tournoi après avoir battu (15-5) Pirae en finale de la Plate.

Plus d’équipes étrangères attendues en 2023 Opposition californienne lors de la 1re demi-finale de la Cup, Eagle Rock s’y imposant difficilement (22-17) contre Renegades. Faa’a l’a emporté (17-7) dans l’autre demi-finale face à Samoa 2007, une équipe bâtie en majorité avec des joueurs qui avaient représenté Tahiti aux Jeux du Pacifique de Samoa 2007. Avec une moyenne d’âge de 42 ans, les Yannick Gooding, Tihoti Tamarono et autres ont été largement à la hauteur de tous les adversaires et ont été le coup de cœur du public. Ils ont encore posé bien des problèmes à Renegades lors du match pour les 3e et 4e places, les Américains ne l’emportant que 10-7.



Le suspense était attendu en finale et le public croyait fort en la victoire d’un club local au Papeete International Sevens. Mais finalement, pas de suspense, Eagle Rock marquant rapidement deux essais. Et si Faa’a est revenu à 12-5 juste avant la mi-temps, les Américains ont nettement fait la différence (24-5) en 2e période.



Alain Serre, le président du club organisateur Papeete Rugby Club, s'est logiquement montré satisfait de la tournure des événements : “Après deux ans de sommeil, notre tournoi international s’est bien relancé. Le niveau a été intéressant avec les deux équipes américaines qui ont été performantes et les équipes locales ont aussi produit un bon rugby. Ce fut une grande fête pour le rugby et on va rapidement préparer la prochaine édition, d’autant que les Américains ont déjà annoncé qu’ils voulaient revenir et Maxime Mermoz s’est engagé à faire venir des équipes de métropole lors de la prochaine édition.”



Les féminines ont également participé à la fête, d’autant que celle-ci s’inscrivait aussi dans le cadre d’Octobre rose. Les Autahi Hine se sont imposées contre Faa’a Hine lors des trois rencontres féminines. Tous les acteurs et les organisateurs se sont retrouvés en fin de soirée à la brasserie Hoa pour clore le tournoi dans une ambiance conviviale. Rendez-vous est déjà donné pour 2023.

Les résultats Phase de classement *Poule A 1. Eagle Rock (USA) 2. Samoa 2007 3. Papeete RC 4. RC Pirae 5. Arue

*Poule B 1. Faa’a Aro RC 2. Renegades Rugby (USA) 3. Punaauia RC 4. Team Raromatai 5. Barbarians Tahiti (forfait général) Phase finale *Demi-finales Plate (5 à 8) - Papeete-Raromatai 19-12 - Pirae-Punaauia 24-17

*Demi-finales Cup (1 à 4) - Eagle Rock (USA)-Renegades (USA) 22-17 - Faa’a-Samoa 2007 17-7

*7e et 8e places - Raromatai-Punaauia 20-12

*Finale Plate (5e et 6e places) - Papeete-Pirae 15-5

*3e et 4e places - Renagades (USA)-Samoa 2007 10-7

*Finale Cup (1re et 2e places) - Eagle Rock (USA)-Faa’a 24-5

