Dynamiser le quotidien des séniors

Tahiti, le 10 octobre 2024 – Créée par deux retraitées de la Presqu’île, l’association “Les Fils d’argent” souhaite rompre l’isolement des personnes âgées. Jeux, sorties et repas partagés compléteront des ateliers animés par les adhérents, selon les centres d’intérêt de chacun.





Si l’on parle souvent des actions menées par les associations de jeunesse, qu’en est-il des personnes âgées ? À Taravao, deux retraitées ont décidé de prendre les choses en main en créant l’association “Les Fils d’argent”, référence poétique aux cheveux blancs.



Cette initiative s’inspire d’un concept qui a fait ses preuves. “J’arrive de Nouvelle-Calédonie, où j’étais membre d’une association du même nom. Ça fonctionnait très bien, on était nombreux et il y avait beaucoup d’activités”, remarque la présidente, Martine Buchecker, 77 ans. Conseillée par un agent communal, elle est entrée en contact avec Janick Aubineau, 71 ans, ancienne professeure et secrétaire-trésorière, qui n’a pas hésité à se lancer dans ce projet solidaire visant à “rompre l’isolement, s’entraider et se distraire”.



Ateliers, repas, sorties

Lors du repas annuel des matahiapo de Taiarapu-Est, organisé la semaine dernière, à Pueu, des invitations ont été lancées. Jeudi matin, les premiers adhérents se sont réunis au parc Teaputa de Taravao. Les rires ont fusé et des points communs ont rapidement été trouvés.



Moyennant une cotisation annuelle de 1.000 francs, un rendez-vous hebdomadaire devrait être programmé en misant sur les compétences et les centres d’intérêt des participants : danses diverses, jeux de cartes, cours de musique, initiation à l’artisanat, cuisine, chant, lecture, écriture, théâtre, etc. “Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues”, assurent les deux bénévoles. D’autres projets sont envisagés, comme des repas partagés et des sorties collectives.



Contacts L’association “Les Fils d’argent” est joignable au 89 54 04 74 (Martine) ou 89 76 23 77 (Janick).

Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Jeudi 10 Octobre 2024 à 16:35 | Lu 159 fois