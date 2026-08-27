

Durando s’impose seul au Belvédère

Tahiti le 13 septembre 2026. Après deux étapes, le Tour de Polynésie cycliste fait déjà mal aux organismes. Dimanche, c’est l’équipe niçoise Team Terra qui s’est distinguée avec un gros final de son leader, Gregory Durando, qui a lâché l’échappée du jour dans les 500 derniers mètres de la course.



La montée du Belvédère à Pirae aura été un juge de paix sans pitié. Après une longue échappée de près de 45 minutes, construite peu avant le trou du souffleur, la décision s’est jouée entre 6 hommes de tête qui sont partis à l’aventure. Pendant quelques kilomètres, le peloton a bien essayé de revenir sur les échappés, mais dans une course très nerveuse, les équipes ont eu des difficultés à s’organiser pour rattraper l’avant.



Première difficulté à se dresser devant le peloton, le col du Tahara’a a fini par faire exploser le groupe. Mené par le maillot jaune, Rayan Lecheny, dans la montée, le peloton a fini par se casser dans la descente.



A l’entrée de Arue, un groupe de tête s’est formé, rapidement attaqué par les équipes australiennes et françaises qui se sont employées à faire lâcher les coureurs du groupe un à un.



A 5 kilomètres de l’arrivée, malgré le tempo imposé par la Team Bora, 16 coureurs se sont présentés au pied de la montée du Belvédère de Pirae.



Très rapidement, une formation de 6 coureurs s’est détachée, avec le maillot jaune parmi eux, mais à 500 mètres de l’arrivée, c’est Gregory Durando qui faisait définitivement exploser le groupe.



Assis sur sa selle, Durando partait seul. L’Ecossais Sam Chrisholm ne pouvait rien faire et devait se contenter de la seconde place, devant Rayann Lacheny.



Le maillot jaune de la veille devait passer sa tunique, mais le tour est encore loin d’être terminé.



Du côté des féminines, Après la forte impression de Kylie Crawford la veille lors de la première étape, c’est la calédonienne Sandra Gayral qui s’est imposée assez largement dans la dernière bosse de la journée.



Dans cette course féminine, ce n’est pas le temps qui est compté, mais les points récoltés durant l’étape. Avec 94 points, Sandra Gayral compte une belle avance sur la Polynésienne, mais déjà dimanche, certains donnaient Kylie favorite pour les prochaines étapes.



Verdict ce lundi sur la côte ouest.

Classements



2e Etape femmes

1 - Sandra Gayral

2 - Clemence Dédé

3 - Mélanie Hallie



Général femmes

1 - Sandra Gayral - 94 pts

2 - Kylie Crawford - 82 pts

3 - Mélanie Hallie - 74 pas



Maillot vert

1 - Kylie Crawford

2 - Sandra Gayral

3 - Mayliss Bonnace





2e étape hommes

1 - Gregory Durando

2 - Sam Chrisholm

3 - Rayann Lacheny



Général Master hommes

1 - Mehdi Gabrillargues



Général U23 hommes

1 - Sam Chrisholm



Maillot à pois hommes

1 - Rayann Lacheny

2 - Kahiri Endeler

3 - Gregory Durando



Maillot vert hommes

1 - Cooper Dunlop

2 - Mathieu Pellegrin

3 - Rayann Lacheny



Combatif

1 - Cody Berta



Général

1 - Gregory Durando - 3’17’’41

2 - Sam Chrisholm - 3’18’’02

3 - Rayann Lacheny - 3’18’’09



Rédigé par Bertrand PREVOST le Dimanche 13 Septembre 2026 à 19:05 | Lu 345 fois



