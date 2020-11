Dupond-Moretti veut rassurer les justiciables ultramarins

Durant l’examen des crédits Justice du Projet de loi de finances 2021 à l'Assemblée nationale, la députée polynésienne Maina Sage a interrogé le Garde des Sceaux sur ce qui concerne l'Outremer. Le site Outremers360° rapporte l'ensemble de l'échange, mais on peut noter que le ministre Éric Dupond-Moretti a répondu que “le rapport sur la justice en outre-mer du bâtonnier Lingibé présente notamment des pistes de réforme en matière d’accès au droit, et j’y suis évidemment très sensible, qu’il s’agisse de la prise en considération des différences sociales, de l’éloignement géographique ou de l’importance de l’aide juridictionnelle en faveur des territoires ultramarins. Je tiens à vous rassurer, madame Sage : la justice de proximité que je défends concernera pleinement les territoires ultramarins”, a plus précisément répondu le ministre de la Justice à la députée de Polynésie. Maina Sage l’interpellait justement sur le rapport de l’avocat guyanais Patrick Lingibé qui “dénonce justement des carences en matière de services et d’accès au droit”. Pas d'inquiétude donc selon le tonitruant ministre.