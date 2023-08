Duo père et fils aux pianos

TAHITI, le 8 août 2023 - Ils seront de nouveau sur scène pour une version renouvelée de Rhapsodie des Amériques, ce vendredi 25 août. Félix junior et senior auront chacun un piano pour jouer des polkas péruviennes et vénézuéliennes, des boléros ou encore des tangos. Le premier assurera les parties solo, accompagné par son père. Trois chanteurs lyriques les rejoindront sur scène en deuxième partie de concert.



Le nouveau concert de Félix Vilchez, père et fils, est prévu le 25 août. Il s’agit d’une version renouvelée de Rhapsodie des Amériques. En musique classique, une rhapsodie (du grec ancien ῥάπτω, “coudre”, et ᾠδή, “chant”, littéralement couture de chants) est une composition pour un soliste, un ensemble de musique de chambre ou pour un orchestre, qu’il soit symphonique, d’harmonie ou de fanfare. Il est de style et de forme très libres et repose presque toujours sur des thèmes et des rythmes régionaux, folkloriques ou traditionnels. De fait, les morceaux attendus pour ce nouveau rendez-vous ne disposent pas de partition. “ Ils existent sous différentes formes, les enregistrements varient, de même que les instruments qui les interprètent. Mais ils restent reconnaissables .”



Des moments précieux



Félix senior, originaire du Pérou, connaît de très nombreux morceaux, il sait les jouer. Il profite de l’occasion pour transmettre son savoir, et au passage sa culture, à Félix junior. Ce dernier – Félix Terahiti Vilchez – est polynésien par sa mère et péruvien par son père. Il a suivi ses études à l’Université de Montréal où il a obtenu à cinq reprises la bourse Denise Angers pour l’excellence de son travail. Il a assuré de nombreux concerts dans la ville de Montréal, à Lima au Pérou et à Tahiti. En mai dernier, il a obtenu son diplôme de docteur en musique, spécialité Interprétation en piano classique, à l’unanimité du jury, avec la mention excellence, à l’Université de Montréal, au Canada. Les temps musicaux partagés avec son père en amont du spectacle puis sur scène sont précieux.



Les deux hommes ont préparé un répertoire de morceaux qu’ils affinent. Ils présenteront une gamme de compositions hispaniques du début du XXe siècle. À cette époque, les genres n’étaient pas encore définis sur le continent américain. L’influence européenne était encore très forte. La musique et les accents régionaux étaient très subtils. Les habaneras, tangos, chorinhos et le latin tinge, un élément pianistique important du jazz, avaient encore beaucoup en commun. Cette période, Félix junior la connaît bien, car il y a consacré sa thèse. “ Le répertoire est tellement grand que l’on peut avoir de nouvelles approches à chaque fois ”, explique-t-il. Le duo, chacun à son piano, jouera principalement des polkas péruviennes et vénézuéliennes, des boléros et des tangos. Félix junior assurera les parties solo, son père l’accompagnera.



Le chant toujours plus prégnant



Le duo Félix Vilchez, junior et senior, sera accompagné d’invités, et notamment des chanteuses et chanteurs Laëtitia Jullian, finaliste du concours Voix des Outre-mer en janvier 2022, Manarii Maruhi, finaliste du même concours en janvier 2023, et Heiarii Boosie, “ un jeune talent à la voix de ténor ”. L’intérêt pour la musique lyrique en Polynésie se confirme.



Le spectacle s’intitule d’ailleurs Rhapsodie des Amériques et arias d’opéras. Le terme aria signifie “air” en italien. Une aria est une pièce de musique écrite pour une voix dans un opéra ou dans toute autre forme musicale italienne (ou se référant à une inspiration d'origine italienne : cantate, otario) de l’époque baroque ou ultérieure. Les trois chanteurs se présenteront sur scène pour des solos, mais aussi des duos et trios en fonction des airs. Les titres qui s’y prêtent seront également associés à une performance théâtrale.



Le concert sera comme d’habitude didactique et immersif. Les artistes s’attacheront à raconter l’histoire des compositions, de leurs auteurs, ainsi que le contexte dans lequel les titres sont nés. Des photos seront projetées pour illustrer les mots et les morceaux, mais aussi pour montrer les environnements.





Pratique



Le vendredi 25 août au Petit théâtre de la Maison de la culture à 19h30.

À partir de 3 200 francs (remise jusqu’au 14 août).

Billets en vente

Tél. : 89 71 16 01

