Dubois fête ses 30 ans à la galerie des Tropiques

TAHITI, le 3 mai - L’artiste Philippe Dubois, fidèle de la galerie des Tropiques, expose pour la 30e année fois. Il présente une quarantaine de toiles qui narrent le quotidien polynésien avec les couleurs vives et gaies qui lui sont chères.



" C'est ma 30e exposition à la galerie des Tropiques ", se réjouit Philippe Dubois. Il y revient d’année en année, au mois d’avril le plus souvent, avec des acryliques reconnaissables entre toutes. Ses personnages sans visage qui ont, d’abord, " suscité quelques surprises " sont devenus sa marque de fabrique.





Philippe Dubois a des sujets de prédilections auxquels il ne déroge pas, ou peu, des instants polynésiens qu’il se plaît à immortaliser. Il propose pour cet anniversaire une quarantaine de toiles représentant la vie quotidienne de la Polynésie dans des couleurs vives et gaies : des marchés avec le truck ainsi qu'une soirée de bringue, plusieurs scènes de pêche aux Tuamotu et dans les îles. Il y a également quelques vahine à bicyclette ainsi que des toiles représentant un soir de pleine lune ou un lever du jour. " Ce sont des nouveautés cette année! " Cet ensemble de tableaux est le fruit de plusieurs mois de travail.



Moorea et les Tuamotu



Arrivé au fenua fin 1986 et installé à Moorea depuis 1987, il a eu le temps de voir la vie passer en Polynésie. Son atelier est situé en bord de mer à Maharepa loin de toute agitation. Le calme est propice à la création. Toutefois, il prend le temps de se balader dans les îles, et notamment aux Tuamotu pour trouver l’inspiration. Il se laisse absorber par ce qui l’entoure.



Lors de ses déplacements, Philippe Dubois fait des croquis au crayon, " puis quand je suis à la maison je peints et je termine le travail à l'atelier ". Il ne peint pas sur le motif. " Parce que j'ai du matériel et puis, j'ai mes habitudes ", confie-t-il.

Pratique



Jusqu’au 14 mai à la galerie des Tropiques.

Entrée libre

Horaires : mardi au vendredi de 9 heures à midi et de 14 heures à 17 heures. Le samedi de 9 heures à midi.



Rédigé par Delphine Barrais le Mardi 3 Mai 2022 à 09:35 | Lu 121 fois