Du vaa à la capitale samedi dernier

PAPEETE, le 17 avril 2018 - Les sélectives de Papeete pour la Va'a Mata'eina'a Contest, organisée dans le cadre des 18e championnats du monde de va'a vitesse 2018, se sont tenues ce samedi dernier dans la rade de Papeete.



Près d’une trentaine d'équipages (18 hommes et 8 femmes) étaient inscrits pour l'événement, soit plus d’une centaine de rameurs et rameuses issus des quartiers de la capitale. Mareva Trafton, quatrième adjointe au maire, est venue encourager nos jeunes sportifs ainsi que l'équipe organisatrice de la Direction des sports de la Ville de Papeete, dirigée par Mata Ganahoa.



En début d'après-midi, les noms des représentants de la commune de Papeete à la Va'a Mata'eina'a Contest, prévue le 23 juin prochain sur le site de Aorai Tini Hau, étaient connus : dans la catégorie v6 500 mètres, ce sont les hommes de Vaitavatava et de Paraita qui se sont imposés, et chez les femmes, deux équipages de La Mission se sont qualifiés.



Dans la catégorie 1 000 mètres, ce sont les hommes de Tipaerui et de Mama’o qui sont arrivés premiers, et chez les femmes, celles de Tipaerui et celles du quartier Estall ont affiché le meilleur chrono.



Douze communes s'affronteront lors de la Va'a Mata'eina'a Contest, à savoir Arue, Faa'a, Mahina, Moorea, Paea, Papara, Papeete, Pirae, Punaauia, Taiarapu ouest, Taiarapu est et Teva i Uta.



La finale des intercommunales ouvrira les championnats du monde le 19 juillet 2018. Ce volet solidaire est une occasion unique d'impliquer la population locale à cet événement international d'envergure.