Du surf en cours d'EPS

Tahiti, le 19 novembre 2021 - Dans le cadre des Jeux olympiques de surf que la Polynésie française accueillera en 2024 à Teahupo'o, le ministère de l’Éducation s’engage, aux côtés de la Direction générale de l’Éducation et des enseignements (DGEE) et du vice-rectorat, à intégrer le surf dans les cours d'éducation physique et sportive (EPS) dans le milieu scolaire.



Vers plus de surf à l'école. C'est en tout cas le souhait du ministère de l'Education qui s'est engagé aux côtés de la DGEE et du vice-rectorat, en collaboration avec le label Génération 2024, pour que soit intégré l'enseignement du surf dans les cours d'EPS. Une classe de CM2 de l'école primaire Taimoana, de Papeete, a d'ailleurs démarré, lundi, un stage de dix jours sur la plage de Ahonu, à Papeno'o. Soutenue par l’association des parents d’élèves et l’Union sportive de l’enseignement du premier degré (USEP), la classe de 27 élèves, menée par Lindsay Changuy, enseignante responsable, doit ainsi se familiariser au monde du surf et plus largement à celui de la mer.



Au-delà de l’aspect sportif et culturel, cette démarche sensibilise à l’environnement et au développement durable. La classe de mer à dominance de surf s’inscrit également dans le cadre de la lutte contre la sédentarité, en mettant l’accent sur le plaisir de pratiquer une activité physique régulière.