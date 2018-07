Du sport sur-mesure pour mettre fin au surpoids

Depuis novembre dernier et jusqu'au mois de juin dernier, 155 patients souffrant de surpoids, de diabète de type 2, d'hypertension artérielle, de cancer ou d'une pathologie pulmonaire ainsi que des seniors de plus de 60 ans ont participé à une expérience pilote pour évaluer le bénéfice du "sport santé" chez les patients avant de le déployer sur l'ensemble de la Polynésie française. Les résultats de cette expérience pilote ne seront révélés en détail que la semaine prochaine lors d'un séminaire sur le thème "Sport-Santé". Mais déjà, on peut prévoir que les résultats ont été positifs puisque le réseau Maita'i sport santé annonce sur sa page Facebook " Maita'i Sport Santé ; qu'il reste 30 places disponibles pour la prochaine session qui débutera le 20 août et qui se terminera en décembre.Pendant huit mois, les 155 patients ont pratiqué des activités physiques adaptées. Après s’être inscrit, les personnes participant à ce dispositif ont rencontré un éducateur médico-sportif et une diététicienne. Ensuite, des spécialistes en "sport-santé" ont établi un programme sur-mesure en fonction de leurs capacités et ont pu pratiquer le Qi Qong, la marche nordique, le basket, l'aviron et/ou le karaté.Chaque séance était réalisée par groupe de 10 personnes à raison d'une heure, deux à trois fois par semaine. Le séminaire sport-santé est organisé de lundi à mercredi à l'Intercontinental. Ce séminaire est réservé aux patients du réseau Maita'i sport santé, aux professionnels de santé et de sport, aux institutions et aux associations impliquées dans le "sport santé". Les quatre objectifs sont pour les participants de prendre connaissance des définitions et des recommandations nationales internationales en matière de sport santé, d'être informé des bénéfices des activités physiques adaptées, de partager les expériences de sport santé et de créer un langage commun sport santé en Polynésie française.Le gouvernement souhaite en effet mettre en place des activités physiques adaptées. Le fenua dispose en effet d'un nombre important de clubs : 888, soit 3.2 clubs pour 1 000 habitants (contre 2.5 en métropole).En 2010, une enquête menée en Polynésie française avait fait ressortir que près de 50% de la population ne fait pas d'activités de loisirs, 40 % ne fait aucune activité physique pour se déplacer et 32% ne réalise aucune activité dans le cadre du travail. Cette même enquête avait montré que pas moins de 37.9 % des enfants de 14 à 15 ans étaient en surpoids.