Du soutien aux parents d'autistes

Bora Bora, le 13 novembre 2023 - Bora Bora compte désormais un relais de l’association Entre deux mondes, qui a pour objectif de soutenir les parents dont les enfants présentent un trouble du développement, quel qu’il soit. Jusque-là la perle du Pacifique était dépourvue de structure dédiée à ces jeunes pour lesquels l’intégration au système scolaire traditionnel est déterminant.



Ruaragi Lii est la maman d’Ezekiel. Son petit garçon, âgé de 5 ans, est atteint de troubles autistiques, comme une vingtaine d’enfants et de jeunes adultes à Bora Bora. Pour elle, comme pour tous les autres parents, l’acceptation et l’intégration de leurs enfants autistes ou TDH sont des combats quotidiens. C’est pour soutenir ces familles qu’un relais de l’association Entre deux mondes a vu le jour en septembre à Bora Bora. Ruaragi, qui en est la référente, témoigne : “Les parents de ces enfants peuvent rencontrer des périodes difficiles. Certains sont dans le déni. L’association propose des groupes de parole, mais aide aussi les parents dans leurs démarches administratives. On s’entraide”.



Rendre l’école plus accessible



Le principal combat de ces familles, c’est l’inclusion, c’est-à-dire la possibilité de scolariser, au moins ponctuellement, les enfants présentant des TSA (troubles du spectre de l’autisme). Force est de constater qu’il reste beaucoup de chemin à parcourir. “Le problème, c’est le nombre insuffisant d’assistants de vie scolaire (AVS), alors que la scolarisation aide énormément ces enfants à progresser”, souligne Ruaragi. “Plus ils vont être en contact avec du « nouveau », plus ils vont s’adapter aux codes sociaux qui leur font défaut”, souligne-t-elle. Il semblerait que le ministère commence à s’intéresser à la question de l’inclusion des enfants autistes ou TDH, puisqu’un séminaire sur l’autisme en Polynésie a été organisé le 27 octobre dernier à l’UPF autour de cette question. Ruaragi, en tant que mère d’un enfant autiste, a pu témoigner du parcours d’Ezekiel, et montrer comment le petit garçon, scolarisé progressivement et aidé par la médication et le suivi des pédopsychiatres, a pu faire d’énormes progrès, en particulier au niveau de la maîtrise de l’écriture. Iniva Moehani Teiho, présidente de l’Association des parents d’élèves de Bora Bora, était également présente afin de relayer les besoins des enfants autistes de l’île et faire le lien entre la communauté scolaire et l’administration centrale.



Des espoirs et des projets



S’il reste du chemin à parcourir, le relais de Bora Bora semble avoir pris un départ très positif : depuis septembre, le nombre de membres actifs est passé de 6 à 15, grâce au travail de communication entrepris par la référente, qui organise une rencontre tous les mois. La dernière réunion, qui s’est tenue le 9 novembre, a permis de déterminer trois projets principaux pour les mois à venir. Tout d’abord, la venue de la présidente de l’association Entre deux mondes à Bora Bora qui sera l’occasion de rencontrer les partenaires locaux que sont les écoles, la mairie et le dispensaire afin d’intégrer davantage les enfants autistes au milieu scolaire. La Journée internationale du handicap sera également l’occasion d’informer les familles, en partenariat avec le centre Taurea Hau qui prend en charge les jeunes handicapés de l’île. Enfin, l’association envisage la création d’une salle sensorielle adaptée aux besoins des enfants autistes et à leurs parents, ainsi que le recrutement d’une orthophoniste supplémentaire et d’un psychomotricien. Ces moyens sont déterminants pour améliorer la prise en charge de ces enfants extraordinaires et de leurs familles.