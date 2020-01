Du rythme et des voyages à la Nuit de la lecture

"Ils devraient faire ça plus souvent !"



Valentine : "C’est très sympa et accessible, il y a beaucoup de choix de livres, avec les auteurs et les éditeurs, en plus des ateliers. Je suis arrivée en Polynésie il y a tout juste quelques semaines, et avant de venir je cherchais des auteurs locaux et j’en ai peu trouvé en métropole. Donc là je suis contente de voir qu’il y a beaucoup plus de production locale que je ne pensais et beaucoup qui ont l’air très intéressants !"



Armelle : "Je suis venue participer à la conférence de Jacques Vernaudon, c’était très intéressant. Maintenant je vais visiter les autres ateliers. C’est très intéressant ce concept de mélanger la lecture avec des ateliers slam, beatbox, des jeux, ils devraient faire ça plus souvent ! Ça met la culture en valeur."