Du plastique réduit en poudre et recyclé par dizaines de tonnes

Et comme rien ne sert de courir, Tura Ora se donne un an pour partir à point. À commencer par prospecter le gisement, communiquer vers les entreprises ou les communes et faire la promotion du tri. "On n'avait aucune idée des volumes disponibles à l'époque" glisse Clet Wong. "L'idée au départ c'était de récupérer tout le plastique, de le broyer et de le réinjecter" rapporte Tearii Winkelstroeter. Vu la quantité de plastiques différents, l'entreprise a dû faire un choix.



D'autant que les bouteilles en plastique ne peuvent être recyclées en cuve, celle-ci étant exclusivement fabriquée à partir de PE : polyéthylène. Un plastique qu'on retrouve en revanche dans la composition des caisses d'obus, des poubelles, des palettes, ou des points d'apport volontaire (bornes à verre). "Rien qu'à ce niveau-là, on a plusieurs variétés de PE : moulé par rotation, injecté, soufflé, etc. Ces types vont réagir différemment en fonction de la température et de la fonte", précise le directeur.



Le processus lui, se fait en deux étapes. Les gros morceaux sont d'abord jetés dans la broyeuse, qui recrache des paillettes. Rouge corail quand on lui sert des caisses d'obus, vert pomme pour les poubelles, ou noir pour les palettes. Le concassé est ensuite déversé dans le microniseur, où deux gros disques l'écrasent en un sable fin et coloré, de quoi la distinguer de la poudre blanche importée d'Asie. "Ce n'est pas un produit de seconde main, il n'est pas de moins bonne qualité. Au même titre que le plomb, l'or, ou l'argent, il est fondu et moulé pour être utilisé différemment" défend Tearii.