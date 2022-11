Du 'ori Tahiti en boucle à Raiatea

Raiatea, le 20 novembre 2022 – L’île Sacrée a bougé au rythme de Tumata Vairaaroa ce week-end. Deux tamure marathons étaient organisés, l’un à Taputapuātea vendredi et le second sur Uturoa samedi. Une occasion pour “prendre du plaisir avant tout” selon la danseuse professionnelle.



Deux dates pour réunir les femmes de Raiatea autour d’une seule passion, le ‘ori Tahiti. C’est le pari que s’est lancé l’association Tamari’i Tahina. Pour l’événement, l’association a invité Tumata Vairaaroa, enseignante de ‘ori Tahiti et danseuse professionnelle, qui a fait le déplacement depuis Tahiti pour l’occasion.



Vendredi à la salle omnisports de Taputapuātea et samedi à celle de Uturoa, les danseuses de l’île se sont donné rendez-vous pour transpirer au rythme entêtant de l’orchestre. Mais pas seulement, comme nous l’explique Tumata : “Au tamure marathon, on n’est pas là pour se faire mal aux genoux ou au dos. C’est surtout prendre du plaisir, s’éclater et se dépenser.” Les filles ont donc enchaîné les échauffements, puis des longueurs de salle en pas de base. En fin de marathon, elles ont appris un ‘otea. Et force est de constater que malgré la difficulté de la chorégraphie, toutes se sont prêtées au jeu. L’énergie et l’expérience données par celle qui enseigne dans le monde entier y est surement pour quelque chose : “Quand tu donnes la joie de vivre, les mouvements passent tout seuls, autant chez les débutantes que chez les confirmées. Ça s’est super bien passé, je ne m’attendais pas à avoir autant de monde. Les danseuses étaient heureuses, elles avaient du punch, et je trouve qu’elles se sont très très bien débrouillées. J’étais étonnée par les petites filles, qui ont la pêche mais surtout un très bon niveau. Je me demande pourquoi je ne les ai pas encore vues en compétitions à Tahiti. Donc j’aimerais bien les revoir là-bas.” La dernière fois que Tumata s’était rendue à Raiatea, c’était il y a plus de trois ans. Puis la crise Covid a empêché les déplacements suivants. “Ça me fait plaisir de me redéplacer dans les îles, et de revenir ici, surtout avec un super groupe comme Tahina no Uturoa.”



Le président de l’association Tamari’i Tahina, Edouard Paraue, à la tête du groupe depuis 11 ans, explique ce qui a motivé l’organisation de deux dates pour ce ‘ori marathons : “On a organisé deux dates, car on a pensé à celles qui n’avaient pas forcément de transport à Taputapuātea, pour se rendre jusqu’à Uturoa.” Le groupe, qui existe depuis 12 ans, a remporté le Heiva i Tahiti en Hura ava Tau en 2014. Depuis, il performe lors de shows dans les hôtels de l’île, pour l’accueil de bateaux de croisière, ou encore lors de mariages. “Ça nous permet de mettre des sous de côté aussi.” En effet, les deux ‘ori marathons ont également servi à lever des fonds pour de prochains projets de déplacements. En attendant de revoir le groupe sur les scènes de Tahiti, on pourra retrouver Tumata Vairaatoa lors de la 'ori Tahiti nui competition, le dimanche 27 novembre à l’hôtel Le Tahiti by Pearl Resorts.