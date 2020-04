Du matériel informatique pour la continuité pédagogique

La Fondation souhaite faire appel aux dons de claviers et de souris USB, d’écrans LCD, d’unités centrales et de téléphones portables de type smartphone qui permettent « le partage de connexion ». Elle avertit cependant qu’elle ne pourra « récupérer du matériel fonctionnel qui ne nécessitera qu’un faible reconditionnement ». Par « faible reconditionnement », il faut comprendre du matériel qui ne nécessitera que du « dépoussiérage » et une « réinstallation du système d’exploitation ».



Pour les dons, le public est invité à déposer le matériel dans un local prêté par la Chambre de commerce, de l’industrie, des services et des métiers (CCISM) aux ateliers relais situés dans la vallée de Tipaerui. Ces locaux seront ouverts à partir de mardi prochain, entre 9 heures et 16 heures.