Du haut niveau mondial de beach volley à Aorai tini hau

Tahiti, le 4 avril 2024 - Le complexe de beach volley de Aorai tini hau à Pirae accueille une étape du tour mondial classé “Futures”, soit le troisième niveau international. Le tournoi masculin se déroule du 3 au 6 avril avec 16 équipes en lice, deux tahitiennes et quatorze étrangères dont certaines visent une qualification pour les Jeux olympiques 2024 de Paris. Le tournoi féminin doit avoir lieu du 9 au 12 avril avec huit équipes étrangères et deux tahitiennes.



Le tour mondial de beach volley fait étape à Tahiti pour la deuxième année consécutive. La Fédération tahitienne de volley-ball (FTVB), organisatrice de l’événement sous l’égide de la Fédération internationale de volley-ball (FIVB), avait accueilli en avril 2023 une étape masculine du circuit international sur le terrain de beach de Paofai. L’expérience ayant été concluante, l’équipe organisatrice a étoffé son programme cette année en accueillant également un tournoi féminin mais à Aorai tini hau où l’espace est plus grand avec deux terrains disponibles et qui possèdent des tribunes.



Anne Faaio, la vice-présidente de la FTVB et coordinatrice de l’événement avec son équipe, a évoqué l’intérêt d’accueillir un tournoi de beach volley de haut niveau : “J’avais organisé l’édition 2023 de l’événement et j’ai donc poursuivi ma mission cette année avec mon équipe. C’est une grosse opération à organiser car il y a beaucoup de négociations qui doivent se faire en amont avec la Fédération internationale de volley-ball notamment et puis il y a beaucoup de critères à respecter pour pouvoir accueillir le tournoi. On s’en était tenu au tournoi masculin l’année dernière et ça s’était bien passé, on a donc étoffé la compétition avec le tournoi féminin cette année. On a le soutien du Pays et de l’État, mais on aurait aimé avoir plus de soutien privé. L’objectif, c’est de donner du relief à la discipline localement et j’espère que nos représentants vont faire un bon tournoi. Le niveau de la compétition est relevé pour nos spécialistes qui n’ont pas l’expérience des équipes étrangères.”



Il est vrai que la discipline est en perte de vitesse localement ces dernières années, les compétitions locales y étant inexistantes. Notons que Tahiti n’a plus obtenu de médailles aux Jeux du Pacifique en beach volley depuis 2007. Une cérémonie d’ouverture a lancé l’événement mardi soir en présence d’Édouard Fritch, le maire de Pirae. Place à la compétition le lendemain avec la première journée de la phase de poule qui a mis les seize équipes participantes en scène. Parmi celles-ci, un favori avec la paire néo-zélandaise composée de Thomas Reid et John McManaway qui est numéro 1 au classement des équipes présentes à Tahiti et qui participe au tournoi pour décrocher des points au classement mondial dans le but d’être qualifié pour les Jeux olympiques de Paris 2024. Des joueurs américains sont aussi à la recherche d’une qualification olympique.

Les Tahitiens combatifs mais éliminés



Les deux paires tahitiennes savaient ce qui les attendait au moins pour trois de leurs joueurs, le duo Christophe Ariitai/Jérémie Paraue ayant participé au tournoi 2023 de Paofai, de même que Hevanoa Vaki qui a changé de partenaire cette année pour faire équipe avec Rautini Cary. Les Tahitiens ont logiquement été battus lors des deux premières journées mais non sans combattre. Pour leur entrée dans le tournoi, mercredi, Christophe Ariitai et Jérémie Paraue ont cédé en deux sets face au duo japonais Takahashi/Ikeda en le faisant douter dans la deuxième manche (21-18). Ikeda avait été finaliste de l’étape tahitienne avec un autre partenaire en 2023, battu en finale par une paire italienne. Et Hevanoa Vaki et Rautini Cary ont fait encore mieux en gagnant un set contre les Canadiens Brossard et Arpin. Vainqueurs de la 2e manche 21-15, les Tahitiens ont nettement subi dans le set décisif (15-6), les Canadiens ayant élevé leur niveau de jeu.



La journée de jeudi aura été plus dure pour les joueurs du Fenua, les deux duos s’inclinant en deux manches sèches. Christophe Ariitai et Jérémie Paraue ont de nouveau été battus (21-15, 21-5) par une paire japonaise. Dans la dernière rencontre au programme de la journée, Hevanoa Vaki et Rautini Cary ont cédé le premier set 21-11 contre les Ukrainiens Gladun-Likhatsky, mais se sont accrochés dans le deuxième jusqu’à 10-9 avant de faiblir un peu physiquement et de s’incliner 21-17. Ayant perdu leurs deux matchs de poule, les deux paires tahitiennes sont éliminées de la compétition. Axel Vaki, leur entraîneur, a tiré un court bilan : “On savait que le niveau serait très relevé et qu’on avait peu de chances d’aller loin dans le tournoi, mais l’objectif, c’était d’apprendre et d’emmagasiner un peu d’expérience. Les joueurs se sont montrés irréguliers en étant très combatifs par moment puis moins actifs à d’autres. Mais dans l’ensemble, ils se sont quand même bien battus avec leurs moyens. Il faut que l’on relance un circuit local si l’on veut redevenir compétitif à un bon niveau comme c’était le cas par le passé dans le Pacifique Sud.”



La compétition va se poursuivre vendredi et samedi avec les phases finales et 12 des 16 équipes qui ont débuté le tournoi.





Patrice Bastian



Résultats

*Poule A

1re journée

- Reid/McManaway (NZ) bat Price/Sinoto (USA) 2-0

- Solheim/Majak (Nor) bat Siragusa/Bradford (USA) 2-1

2e journée

- Solheim/Majak (Nor) bat Reid/McManaway (NZ) 2-1

- Siragusa/Bradford (USA) bat Price/Sinoto (USA) 2-0

*Poule B

1re journée

- Takahashi/Ikeda (Jap) bat Ariitai/Paraue (Tah) 2-0 (21-12, 21-18)

- Datsiuk/Likhatsky (Ukr) bat Kai/Sato (Jap) 2-0

2e journée

- Datsiuk/Likhatsky (Ukr) bat Takahashi/Ikeda (Jap) 2-0

- Kai/Sato (Jap) bat Ariitai/Paraue (Tah) 2-0 (21-15, 21-5)

*Poule C

1re journée

- Meyer/Klein (All) bat Nilsen/Opsahl (Nor) 2-0

- Caldwel/Drost (USA) bat Buckman/Uckelberg (USA) 2-0

2e journée

- Caldwel/Drost (USA) bat Meyer/Klein (All) 2-0

- Buckman/Uckelberg (USA) bat Nilsen/Opsahl (Nor) 2-0

*Poule D

1re journée

- Brossard/Arpin (Can) bat Vaki/Cary (Tah) 2-1 (21-14, 15-21, 15-6)

- Klasnic/komar (Ser) bat Gladun/Likhatsky (Ukr) 2-0

2e journée

- Klasnic/komar (Ser) bat Brossard/Arpin (Can) 2-1

- Gladun/Likhatsky (Ukr) bat Vaki/Cary (Tah) 2-0 (21-11, 21-17)

Rédigé par Patrice Bastian le Jeudi 4 Avril 2024 à 18:47 | Lu 82 fois