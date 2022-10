Du ferme pour le chauffard de Fakarava qui avait tué un scootériste

Tahiti, le 20 octobre 2022 – Un homme de 50 ans a été présenté en comparution immédiate, jeudi, pour répondre d'un homicide involontaire commis à Fakarava le 13 mai dernier. Le prévenu, qui avait percuté un scooter alors qu'il était complètement ivre, a été condamné à quatre ans de prison dont un avec sursis assortis d'un mandat de dépôt.



Alors que 28 personnes ont perdu la vie sur les routes du fenua depuis le début de l'année 2022, un homme de 50 ans a été jugé en comparution immédiate, jeudi, pour un homicide involontaire aggravé commis à Fakarava. Le 13 mai dernier vers 18 heures, le prévenu, gérant d'un magasin et d'une pension sur l'île, avait pris sa voiture après avoir bu huit obus. Alors qu'il roulait, selon les témoins de la scène, à “vive allure”, le quinquagénaire avait fauché un scootériste qui rentrait tranquillement chez lui.



Appelés sur place, les mutoi avaient constaté que le scooter de la victime était “plié en deux”. Le chauffard, qui sentait l'alcool et tenait des “propos incohérents”, avait tout de suite fait l'objet d'une prise de sang qui avait permis d'établir qu'il présentait un taux record de 3,93 grammes d'alcool par litre de sang. Evasanée au Taaone, la victime, un homme de 50 ans, était quant à elle décédée des suites de ses blessures un mois plus tard. L'enquête avait démontré que lors de l'accident, le malheureux n'avait ni bu ni consommé de stupéfiants.



Antécédent



À la barre du tribunal correctionnel jeudi, le prévenu a difficilement concédé qu'il buvait trop. Le président du tribunal a ainsi dû lui rappeler que sa propre femme avait indiqué aux policiers que son mari prenait sa première bière à neuf heures du matin. Il y a deux ans, l'homme avait déjà eu un accident lié à l'alcool. Il s'était endormi au volant après une journée alcoolisée mais n'avait alors pas fait de victime. Suite à l'accident mortel, de nombreux résidents de Fakarava avaient d'ailleurs témoigné du fait que le prévenu avait l'habitude de conduire vite alors qu'il était ivre.



Confronté à son irresponsabilité meurtrière jeudi, le prévenu a timidement déclaré : “Bien sûr, c'était de ma faute” en expliquant qu'il connaissait bien la victime. Après en avoir délibéré, le tribunal a condamné le chauffard à quatre ans de prison dont un avec sursis assortis d'un mandat de dépôt. Son permis de conduire a été annulé.