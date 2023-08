Du ferme pour la revente de 120 grammes d'ice

Tahiti, le 24 août 2023 – Huit individus dont trois femmes ont été jugés en comparution immédiate jeudi pour leur participation à la revente de 120 grammes d'ice. Ils ont écopé de peines comprises entre un an de prison avec sursis et deux ans de prison ferme.



Cinq hommes et trois femmes âgés de 19 à 51 ans ont comparu jeudi devant le tribunal correctionnel pour répondre de leur implication dans un trafic organisé à Tahiti qui avait permis l'écoulement de 120 grammes d'ice. Dans cette affaire, les investigations menées en enquête préliminaire par les enquêteurs de la Direction territoriale de la police nationale (DTPN) avaient permis de démontrer qu'un homme, déjà condamné à deux ans de prison ferme lors du procès du volet international de l'affaire Sarah Nui, Enzo Taaroa, avait revendu 120 grammes d'ice.



Il écoulait la drogue soit directement aux clients soit en le confiant à certains de ses coprévenus. Il achetait le gramme 120 000 francs pour le revendre 160 000. Lors de l'audience jeudi, il est apparu que quasiment tous les prévenus étaient de gros consommateurs de méthamphétamine évoluant pour certains dans le milieu de la prostitution. Outre Enzo Taaora, étaient également jugés sa compagne de 20 ans ainsi que plusieurs revendeurs dont un qui ne faisait affaires qu'avec des prostituées.



Prévention de la récidive



Lors de ses réquisitions, le procureur de la République a évoqué un “dossier simple de trafic local” portant sur un trafic organisé par Enzo Taaroa, le “seul” à être jugé en état de récidive légale et à avoir eu cette “capacité de revente”. Il a indiqué que l'intéressé, qui était “à la manœuvre”, avait fait un bénéfice théorique de 25 millions de francs. “C'est un trafic de moyenne intensité dont il faut retenir que certains acteurs sont ancrés dans la délinquance et le trafic depuis le début des années 2000”, a poursuivi le procureur avant d'aborder la “question récurrente” de la prévention de la récidive. “Ces derniers mois, nous avons pu constater que de nombreux individus ont été impliqués dans des trafics de stupéfiants alors qu'ils étaient sous bracelet électronique. Certains d'entre eux sont dans une telle situation d'ancrage et d'appât du gain que la prison ne leur fait pas peur”, a conclu le procureur dubitatif.



Après en avoir délibéré, le tribunal a condamné Enzo Taaroa à deux ans de prison ferme et à la révocation de la peine d'un an de sursis à laquelle il avait été condamné dans l'affaire Sarah Nui. Les autres prévenus ont écopé de peines comprises entre 18 mois ferme et un an de sursis.