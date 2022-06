Du bronze pour Teaiki Lenoir et un nouveau record de Polynésie pour Loveleina Wong Sang aux Oceania

Tahiti, le 10 juin 2022 - Teaiki Lenoir, 19 ans, a offert, jeudi en Australie, la première médaille à la délégation tahitienne aux Oceania d'athlétisme. Le sociétaire de Aorai s'est envolé à 14,01 mètres au triple saut pour décrocher le bronze chez les U20. Plus tôt dans la semaine, Loveleina Wong Sang, 20 ans, avait battu son record de Polynésie au lancer de poids. Sa nouvelle marque de référence s'établit désormais à 13,98 mètres. Une performance qui l'a classée 4e du concours.



Huit Tahitiens sont engagés aux Oceania d'athlétisme qui ont démarré, lundi, dans la ville de Mc Kay en Australie. Et le premier temps fort pour le camp polynésien est intervenu dès le premier jour de compétition au lancer de poids. La championne de Polynésie, Loveleina Wong Sang, 20 ans, a profité de ces Oceania pour améliorer son record de Polynésie qu'elle détient depuis l'année dernière.



Avec un meilleur jet mesuré, en Australie, à 13,98 mètres, la protégée de Tumatai Dauphin, en bronze aux championnats de France juniors en 2021, a amélioré de près de 50 centimètres sa précédente marque. Performance qui a permis à Loveleina Wong Sang de se classer 4e du concours au poids, remporté par la Tongienne, 'Atamma Tu’utafaiva qui a lancé son poids à 16,29 mètres.

Teaiki Lenoir au pied du podium au javelot Et la délégation tahitienne a dû attendre, jeudi, pour obtenir sa première médaille. Du bronze pour Teaiki Lenoir, 19 ans, au triple saut. L'athlète de Aorai s'est en effet envolé à 14,01 mètres pour monter sur la troisième marche du podium du concours chez les U20, remporté par l'Australien Jay Louison-Roe (15,02 mètres).



Teaki Lenoir confirme ainsi sa bonne forme du moment après sa performance au meeting de la FAPF le mois dernier où il avait établi son record personnel à 14,12 mètres. Une performance notable car plus aucun triple sauteur polynésien n'avait franchi la barre des 14 mètres depuis plus de vingt ans.



En Australie, Lenoir n'est d'ailleurs pas passé loin d'un deuxième podium. Au lancer du javelot, avec un meilleur jet mesuré à 44,65 mètres, le Tahitien s'est classé 4e du concours.



Pour les autres athlètes tahitiens engagés dans ces Oceania. On peut noter aussi les performances de Raihiti Constans, 15 ans, 4e du saut en longueur chez les -18 ans avec un meilleur saut mesuré à 5,73 mètres. Constans a devancé de 13 centimètres son compatriote Manuhei Teaha (5,60 mètres) 5e du concours. Chez les filles à la longueur, Vaimiti Mu Wong, 16 ans, s'est aussi offert une 4e place en U20 avec 4,50 mètres. Et sur le demi-fond, Estelle Gentilly, 16 ans, a terminé 4e du 1 500 mètres avec un temps de 5'04"55.



