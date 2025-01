Du beau monde pour les championnats de Polynésie du 5 km

Tahiti, le 19 janvier 2025 - Pour le retour des courses en cette nouvelle année, ce sont les championnats de Polynésie sur 5 km qui étaient proposés aux runners et runneuses du Fenua. Un format rapide qui n’a pas fait peur aux spécialistes de la longue distance, puisque c’est Benjamin Zorgnotti qui remporte le titre en 15’55’’, suivi de près par Damien Troquenet en 16’15’’. Chez les femmes, c’est la coureuse de fond Aurélie Steelandt qui est sacrée championne de la discipline, après avoir franchi la ligne en 18’55’’.



On sentait l’envie de retrouver le bitume samedi au stade de la Punaruu, à Punaauia. Plus de cent participants étaient présents pour les championnats. de Polynésie du 5 km. Des cadets jusqu’aux masters 4, ils s’étaient tous donné rendez-vous pour cet événement. Une envie de rechausser les tennis, mais aussi de retrouver les compagnons de route après cette longue trêve. Pour Manoa Kervella, officiel sur cette course, ce championnat est important pour lancer l’année : “C’est le 5 km de la FAPF (Fédération d’athlétisme de la Polynésie française, NDLR) qui est ouvert à tout le monde et qui sert de support au championnat de notre fédération. Tous les ans, ça se passe ici. On est contents car on est toujours bien reçus. D’ailleurs, cette année, c’est le tāvana qui va donner le départ.”



Une course qui permet de mélanger les coureurs



“Ce sont des spécialistes de la course à pied locale, mais ce sont aussi des gens qui pratiquent aussi bien le 5, 10 et 15 km, les marathons et les trails. Nous avons également quelques jeunes qui se spécialisent dans cette discipline”, poursuit-il.



Un beau mélange qui prenait le départ sur la piste d’athlétisme du stade, devant la ligne des 200 mètres, pour ensuite faire deux boucles de 2,5 km autour de la zone industrielle de la Punaruu, et revenir sur le stade où la ligne d’arrivée les attendait sur la ligne des 60 mètres. À ce jeu-là, ce sont les cadors de la course à pied polynésienne qui prenaient les devants.



Benjamin Zorgnotti, le multiple médaillé en triathlon et qui n’est pas en reste en course à pied – puisqu’il a récemment gagné le 9 km de la Air Tahiti Nui Urban Run – attaquait très fort cette course, bien suivi par l’autre champion du fond et demi-fond, Damien Troquenet. Champion de Polynésie 2024 du semi-marathon et recordman du meilleur temps polynésien sur le marathon de Valence, Damien se prépare à une grosse année avec un événement exceptionnel en ligne de mire : “Depuis deux ans, je me suis spécialisé dans le marathon, mais ça fait toujours du bien de participer à cette course. C’est sympa de retrouver les copains et, en plus, il y avait un très bon niveau. J’ai des objectifs difficiles cette année avec l’UTMB de Chamonix, un gros trail de 50 km avec 3 500 m de dénivelé. Mais surtout, j’ai réussi à m’inscrire au marathon de New York qui, cette année, fera office de championnat du monde des plus de 40 ans.”



Un événement extraordinaire pour un athlète qui mérite amplement d’avoir obtenu un dossard pour ce marathon mythique. Durant tout le parcours, les deux compères ne se sont pas lâchés, mais Benjamin a trouvé le bon moment pour prendre les devants et finir la course en tête : “On a un peu le même parcours, Damien et moi. Lui a commencé les longues distances un peu avant moi, et chacun de nous ne savait pas trop comment ça allait répondre aujourd’hui. Mais on est contents tous les deux de se retrouver. J’ai réussi à le distancer sur le faux-plat montant ; mes aptitudes de triathlète m’ont permis d’attaquer à ce moment-là”, nous confiait Benjamin Zorgnotti, très heureux de retrouver la compétition après une période compliquée, entre blessures et maladie.



Chez les filles, c’est Aurélie Steelandt qui s’impose de la plus belle des manières. Déjà première lors du championnat du semi-marathon en septembre 2024, Aurélie n’avait pu être sacrée car non licenciée. Aujourd’hui membre du club de Moorea, elle peut profiter de son titre. Une belle récompense pour cette athlète autodidacte : “Je m’entraîne toute seule, je suis maman de quatre enfants, et j’essaie de trouver du temps pour m’entraîner. Mais j’adore courir, c’est une passion. Donc c’est un plaisir pour moi de participer à ces compétitions. Je suis surprise et contente de mon temps : courir en dessous de la barre des 19 minutes, surtout pour une reprise, c’est super. Je ne suis pas une spécialiste de la distance, mais je me suis bien sentie sur cette course. Maintenant, je vais préparer le marathon de Moorea (elle est tenante du titre, NDLR) et j’aimerais aussi participer à une compétition à l’extérieur comme Auckland, où j’ai déjà participé, ou New York comme Damien… peut-être un jour”, sourit-elle rêveuse.



À noter la belle performance de Felice Covillon, qui finit troisième au scratch en 16’46’’. Encore junior, Felice représente la relève de la course à pied polynésienne, pour le plus grand bonheur de ses aînés.











Rédigé par Manu Rodor le Dimanche 19 Janvier 2025 à 20:26 | Lu 372 fois