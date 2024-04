Drogue: la maire d'Avallon mise en examen et incarcérée

Dijon, France | AFP | mercredi 10/04/2024 - La maire de la petite ville d'Avallon (Yonne) a été mise en examen mercredi dans le cadre d'une enquête pour "trafic de stupéfiants" et placée en détention provisoire, après la découverte de 70 kg de cannabis et près d'un kilo de cocaïne, "principalement" à son domicile.



L'enquête préliminaire, lancée en octobre 2023 du chef de trafic de stupéfiants, a permis de "mettre en cause deux frères de Jamilah Habsaoui comme pouvant se livrer à l'achat et la revente de manière habituelle de produits stupéfiants à partir du domicile de leur sœur", a expliqué le procureur de la République à Auxerre, Hughes de Phily.



Des perquisitions, réalisées aux domiciles des mis en cause, ainsi que dans la pharmacie où travaille Mme Habsaoui et à la mairie d'Avallon, ont permis la saisie de "70 kg de résine de cannabis et 983 grammes de cocaïne, principalement" au domicile de la maire, ainsi que 7.143 euros en espèces et deux lingots d'or, a-t-il ajouté dans un communiqué.



Au côté de Jamilah Habsaoui, maire divers gauche, cinq personnes ont également été mises en examen dans le cadre de la même information judiciaire, dont deux de ses frères, selon le procureur.



Parmi ces six personnes, dont la maire, cinq ont été incarcérées, et la sixième placée sous contrôle judiciaire.



La maire avait été interpellée, ainsi que six autres personnes, dimanche lors d'une opération "place nette XXL".



Sur ces sept personnes, placées en garde à vue dimanche, une avait été "rapidement" relâchée "pour des raisons médicales".



- 'Rien à voir' -

L'avocat de la maire, Antoine Audard, n'a pas répondu aux sollicitations de l'AFP.



Dans une interview au journal local L'Yonne républicaine, il avait déclaré mardi que sa cliente était "abasourdie par la découverte faite dans sa maison par les gendarmes".



"Ma cliente n'a strictement rien à voir avec les faits qui lui sont reprochés", avait-il ajouté.



Jamilah Habsaoui, 46 ans, ancienne membre du PS, est également conseillère régionale déléguée en charge de la ruralité pour la Bourgogne-Franche-Comté, membre de la majorité soutenant la présidente socialiste Marie-Guite Dufay.



Cette dernière a annoncé, mercredi soir dans un communiqué, qu'elle "suspendait la délégation confiée à Jamilah Habsaoui". "Dans le même temps, j'acte sa mise en retrait de notre groupe politique", a-t-elle ajouté, soulignant "l'ampleur des saisies réalisées" et "la gravité des faits".



Souvent présentée comme un symbole de l'intégration, Mme Habsaoui est née dans le quartier populaire et cosmopolite de la Morlande, une zone de barres de HLM qui contraste avec le reste d'Avallon, un gros bourg de 6.000 habitants très typique de la Bourgogne touristique.



Préparatrice en pharmacie dans l'officine du quartier, la maire avait quitté le Parti socialiste en 2016 en signe de protestation contre la volonté du président François Hollande d'étendre le champ de la déchéance de la nationalité.



Première adjointe à la mairie d'Avallon, elle en est devenue maire en 2021 suite à la démission de l'ancien édile, Jean-Yves Caullet, lors d'un vote interne au conseil municipal. Se disant "de gauche", elle avait refusé de suivre le virage vers la macronie de M. Caullet.



Le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicites de stupéfiants sont punis de dix ans d'emprisonnement et de 7,5 millions d'euros d'amende.

le Jeudi 11 Avril 2024 à 07:00 | Lu 53 fois