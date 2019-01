Drogue, alcool et diabète : Edouard Fritch demande "l'aide" des confessions religieuses

PAPEETE, le 28 janvier 2019. Lors de ses vœux aux différentes confessions samedi, le président du Pays Edouard Fritch leur a demandé de l'aider pour lutter contre l'alcool, la drogue et le diabète.





Le président du Pays a réuni samedi soir les représentants des différentes confession religieuses. Dans son discours, il a évoqué les problèmes de "l'alcool, drogue (et du) diabète", "des drames qui deviennent des charges pour les familles concernées".

"Devant certaines situations préoccupantes, j’ai l’humilité de vous demander de nous aider", a-t-il souligné devant les confessions religieuses. "Au-delà de l’alcool, ce sont toutes les formes d’addiction les plus nuisibles pour nos familles et notre santé, que nous devons lutter et nous mobiliser. Il y a le paka et l’ice qui prennent des modes quasi mafieux puisque cette semaine, la police a démantelé un laboratoire de fabrication d’ice."



"Il y a également une autre forme d’addiction, plus insidieuse, plus douce, mais tout aussi préoccupante pour notre santé, c’est l’obésité et le diabète. Le taux d’obésité atteint un seuil alarmant dans notre pays", a-t-il complété. "Cela devient un problème de santé publique qui doit être traité. L’alcool et la drogue abîment et font souffrir nos familles. Le sucre abîme notre corps et notre santé."