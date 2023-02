Drogue: 180 kg de cocaïne saisis dans la coque d'un cargo à Lorient

Lorient, France | AFP | mercredi 15/02/2023 - Plus de 180 kilos de cocaïne cachés dans la coque d'un cargo en provenance du Brésil ont été saisis la semaine dernière par les garde-côtes de Lorient (Morbihan), a annoncé mercredi le ministère de l'Economie dans un communiqué.



Dans la nuit de jeudi à vendredi, l'équipage de la brigade garde-côtes de Lorient a procédé à un contrôle du "Falkonera", un vraquier de 229 mètres de long battant pavillon du Liberia et arrivant du Brésil, précise le ministère.



"Dans la nuit, trois plongeurs spécialisés ont inspecté la coque du bateau et ont constaté une anomalie au niveau de l'une des grilles d'eau de mer" situées sous la ligne de flottaison, a précisé à l'AFP Guillaume Pape, du service de presse des garde-côtes des douanes pour la Manche, la Mer du Nord et l'Atlantique.



"Plusieurs ballots dissimulés, immergés et conditionnés de façon étanche" ont été repérés grâce à "l'éclairage du conduit", indique le communiqué.



Les tests ont confirmé qu'il s'agissait de cocaïne, pour une valeur marchande estimée à plus de 15 millions d'euros.



Le capitaine du cargo, de nationalité indienne comme tout l'équipage, a été placé en garde à vue puis relâché "faute d'éléments permettant de le mettre en cause", ajoute M. Pape, soulignant que dans ce genre d'affaire, "bien souvent, l'équipage n'est pas au courant du trafic".



Le bateau a été autorisé à reprendre ses activités et notamment le déchargement de sa cargaison à Lorient.



Le ministre de l’Économie, Bruno Le Maire et Gabriel Attal, ministre chargé des Comptes publics, ont salué cette "saisie exceptionnelle de cocaïne", rappelant le "rôle clé" de la douane dans la lutte contre le trafic de stupéfiants.