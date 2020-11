Drame de Raivavae : Deux ans ferme pour le conducteur

Tahiti, le 12 novembre 2020 – Le conducteur de 32 ans qui avait mortellement écrasé un quadragénaire lors d'une soirée trop arrosée à Raivavae le 21 juin dernier a été condamné jeudi à deux ans de prison ferme et écroué.



Le tribunal correctionnel a prononcé jeudi une peine de deux ans de prison ferme et deux ans de sursis à l'encontre du conducteur de 32 ans qui avait écrasé un quadragénaire à Raivavae le 21 juin dernier en marge d'une soirée alcoolisée sur l'île des Australes. A l'époque du drame, le jeune trentenaire avait pris le volant alors qu'il était particulièrement alcoolisé pour reconduire un ami chez lui. Au volant de son véhicule "extrêmement délabré", selon l'enquête des gendarmes, il était ensuite retourné à la fête. Mais alors qu'il roulait par une nuit sans lune et sur une route sinueuse et étroite, il avait ressenti un choc "violent" sous ses roues. Le jeune homme avait écrasé un des convives de la soirée d'anniversaire, qui rentrait chez lui en vélo.



Jugé en comparution immédiate le 26 octobre dernier près de quatre mois après le drame, le conducteur a été condamné jeudi et placé sous mandat de dépôt. Son sursis est assorti de plusieurs obligations de soin, de trouver un travail, d'indemniser les ayants-droit de la victime et une interdiction de se rendre sur l'île de Raivavae. Notons également que le tribunal a autorisé la prise en charge pour moitié des indemnisations de la famille de la victime par le fonds de garantie des victimes des accidents de la route.