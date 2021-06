Drame à Vairao : Une information judiciaire ouverte

Tahiti, le 28 juin 2021 – Tamahere Tirao, 19 ans, est décédé à la suite de coups mortels reçus dans la nuit de vendredi à samedi dernier. Il sortait de son club de boxe, à Tairapu-Ouest.



Tamahere Tirao, un jeune homme de 19 ans, est décédé dans une rixe durant la nuit du vendredi au samedi 26 juin à Taiarapu-Ouest, PK 11,2. Comme l'ont révélé nos confrères de Polynésie la 1ère, samedi, il sortait de son entraînement dans le club de boxe de la commune, lorsqu’il aurait été pris à partie avec un camarade par une bande de jeunes. Police municipale et gendarmerie sont vite intervenues sur les lieux, et la victime de 19 ans a rapidement été transférée aux urgences de l’hôpital du Taaone. Malheureusement, le lendemain, le jeune homme a succombé à ses blessures.



Un jeune déféré



Les agresseurs présumés de Tamahere Tirao ont été placés en garde à vue ce week-end. Selon nos informations, l’un des jeunes a été déféré devant le juge d’instruction qui a décidé de l’ouverture d’une information judiciaire. L’enquête permettra de déterminer les causes de la mort de la victime. Si les charges sont suffisantes et que "les coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner" sont retenus comme chef de poursuite, le mis en cause encourt une peine allant jusqu’à 15 ans de réclusion criminelle.