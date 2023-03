Dragon tenu en échec par Punaruu, Pirae et Vénus vainqueurs

Tahiti, le 19 mars 2023 - Les playoffs du Championnat de Ligue 1 ont connu un resserrement au classement au terme de la 3e journée. Le leader Dragon a concédé un match nul spectaculaire (5-5) face à Punaruu samedi à Pater, Vénus s’imposant (2-0) à Moorea face à Temanava, tandis que Pirae a battu (2-1) Tefana vendredi à Pater. Pueu, Central et les Jeunes Tahitiens se sont imposés en playdown face respectivement à Excelsior, l’Olympic Mahina et Taiarapu.



La course au titre s’annonce indécise en Ligue 1 tant les résultats des playoffs sont parfois surprenants d’une journée à l’autre. Pirae et Tefana, qui avaient les faveurs des pronostics face à Punaruu et Temanava lors de la 2e journée avaient tous deux été battus, se retrouvaient ce vendredi soir au stade Pater pour se relancer. Pirae prenait la rencontre à son compte en début de match mais manquait de réussite sur une frappe (3e) et une tête (14e) de Tehotu Gitton et Tamatoa Tetauiara. La rencontre se rééquilibrait après 20 minutes, mais les joueurs de Raimoana Bennett gardaient la maîtrise du ballon dans l’ensemble et finissaient par trouver l’ouverture à la 42e minute sur une tête de Taumihau Tiatia (1-0).



Même scénario en deuxième mi-temps avec une formation de Tefana bien en place qui ne subissait pas trop et qui parvenait même à revenir à la marque à la 58e minute grâce à Tauatua Lucas (1-1). Mais Pirae reprenait l’avantage par Désiré NGiamba (2-1, 76e) et renouait finalement avec la victoire même si la fin de rencontre ne souriait pas aux orange avec l’expulsion de leur capitaine Heirauarii Salem dans les arrêts de jeu.



Vénus de son côté n’avait déjà plus vraiment le droit à l’erreur samedi lors de son déplacement à Afareaitu pour y rencontrer Temanava. Battue lors des deux premières journées, la formation de Mahina est parvenue à rebondir sur l’île sœur grâce à un but de Teaonui Tehau à la 11e minute (1-0), un avantage conforté à la 68e par Raiamanu Tetauira (2-0). Vénus n’est plus décroché au classement.



Un Dragon-Punaruu de folie



Les joueurs de la sélection calédonienne qui disputeront deux matches amicaux contre les Toa Aito lundi et jeudi au stade Pater (20 h) et qui étaient présents samedi soir lors de la rencontre Dragon-Punaruu n’en sont pas revenus du scénario du match de même que tous les observateurs. Dès la 2e minute, Dragon bénéficiait d’un corner mais c’est Punaruu qui ouvrait le score sur un contre éclair conclu par un pénalty de Garry Rochette suite au fauchage de Sake Wathiepel dans la surface.



L’inévitable buteur de Dragon, Roonui Tinirauarii remettait les deux équipes à égalité à la 20e minute (1-1), mais Garry Rochette redonnait l’avantage aux siens 4 minutes plus tard (2-1). Avantage de courte durée, Tevairoa Tehuritaua ramenant Dragon à 2-2 à la 28e minute sur un centre rentrant qui finissait en lucarne. Et cette avalanche de buts était loin d’être endiguée par les défenses, Fetu Tehaamonana redonnant l’avantage à Punaruu (3-2, 33e) avant que Tevairoa Tehuritaua égalise à nouveau (3-3, 39e), Dragon prenant même l’avantage pour la première fois de la partie lorsque Tunoa Tevaearai marque sur coup-franc après sept minutes d’arrêt de jeu (4-3).



Le score est étonnant mais reflète bien la physionomie d’un match où les deux équipes ont sans cesse joué vers l’avant et en particulier Punaruu très à l’aise dans le jeu en profondeur avec ses rapides attaquants. Les défenses ont en revanche été fébriles et Efrain Araneda, le coach de Dragon, a même changé son gardien au repos en faisant rentrer Anapa Debruyne à la place de Terehau Chan. Punaruu ne lâchait rien en 2e mi-temps et pratiquait toujours un football tourné vers l’offensive et avec bonheur, Garry Rochette égalisant sur coup-franc à la 56e minute (4-4), Punaruu prenant l’avantage à la 79e minute sur un pénalty de Fetu Tehaamoana (5-4).



Mais il était dit que la rencontre serait décidément hors norme, Tevairoa Tehuritaua auteur d’un triplé marquant à la 82e minute pour porter la marque à 5-5 au tableau d’affichage, le score final. Punaruu vainqueur de Pirae la semaine précédente s’impose comme un sérieux client ce qui n’était pas forcément envisagé au début des playoff.



Etonnamment, le match précédent à Pater qui opposait JT à Taiarapu dans le cadre des playdown a aussi engendré un scénario improbable, les Jeunes Tahitiens finissant par s’imposer 5-4. Auparavant et toujours à Pater, Central a battu logiquement l’Olympic Mahina avec deux buts de Allan Hnyeikone. Vendredi soir, Pueu s’est défait d’Excelsior 4-1. Central conforte sa place de leader.



Le stade Pater rouvrira donc ses portes dès lundi soir pour le match amical Tahiti-Nouvelle-Calédonie.

Les classements

