Dragon seul leader de la Ligue 1, Pirae corrige Tefana

Tahiti, le 11 décembre 2022 - À l'issue d'une partie engagée, Dragon a dominé, vendredi, Vénus sur le score de 1-0 grâce à un but de François Mu. Ce succès, le septième en autant de matchs disputés, permet au club de Titioro de s'emparer seul de la tête de la Ligue 1. Le triple champion en titre, Pirae, s'est imposé pour sa part sur la pelouse de Tefana (4-0).



Après leur succès lors de la 6e journée face à Pirae, triple champion en titre, les joueurs de Dragon ont enchainé, ce vendredi au stade Pater, avec un deuxième gros choc face à Vénus. Une rencontre qui opposait les deux meilleures attaques du championnat, mais aussi les deux meilleurs buteurs de cette saison avec d'un côté, Roonui Tinirauarii et ses 19 réalisations, face à Teaonui Tehau et ses 17 buts. Mais vendredi, au bout des 90 minutes, aucun de ces deux artilleurs n’est parvenu à faire trembler les filets. Cependant, c’est Tinirauarii qui a offert un but à son compère en attaque, François Mu, permettant donc à Dragon de s'imposer par la plus petite des marges et de s'emparer seul de la tête de la Ligue 1.



Vénus pris en contre-attaque



Pourtant le début de match a été en faveur des joueurs de Mahina qui ont rapidement mis le pied sur le ballon. Mana Teniau et Yann Pennequin Le Bras, des 20 mètres, ont été les premiers à prendre leur chance face aux cages gardées par leur ancien coéquipier, Anapa Debruyne. Des tirs néanmoins sans véritable danger pour le porter de Vénus. Dragon a fait le dos rond dans le premier quart d'heure. Et c’est sur une contre-attaque que les protégés d'Efrain Araneda ont fait sauter le verrou bleu. Gervais Chan Kat lançait parfaitement Roonui Tinirauarii dans la profondeur, ce dernier glissait ensuite une belle passe pour François Mu qui donnait l'avantage à Dragon (1-0, 20e). Les deux formations se sont ensuite neutralisées jusqu'à la pause.



Au retour des vestiaires, l'engagement physique est monté des deux côtés, au détriment du jeu et du spectacle. Néanmoins, Dragon a eu des opportunités pour faire le break, mais à chaque fois Teave Teamotuaitau s'est interposé face aux attaquants de Titioro. Du côté de Vénus, malgré la grosse activité de Mana Teniau dans l'entrejeu, Teaonui Tehau et ses coéquipiers ont manqué de génie et de précision dans les 20 derniers mètres pour espérer recoller au score. À l'arrivée donc une victoire somme toute logique de Dragon qui repousse son rival de Mahina à trois points au classement.

Pirae punit Tefana Une 7e journée de Ligue 1 marquée également par la rencontre entre Tefana et Pirae. Des orange qui vivent une première partie de saison compliquée avec déjà deux défaites, dont la dernière en date face à Dragon. Mais comme dit l’adage, il faut toujours se méfier de la bête blessée. Et les jaune et vert de Tefana en ont fait la douloureuse expérience. Si les hommes de Sébastien Labayen ont eu le contrôle du ballon, des erreurs grossières en défense leur ont coûté cher. Dans le premier quart d'heure d'abord quand Ariiura a profité d'une mauvaise relance de la défense de Tefana pour ouvrir le score (1-0, 12e). Puis quasiment dans la foulée, une faute dans la surface offrait un pénalty à Pirae. Teihotu Gitton ne s'est pas fait prier pour doubler la marque et offrir le break aux orange (2-0, 18e).



Tefana de son côté a eu les opportunités pour recoller au score, mais les attaquants jaunes se sont heurtés soit aux poteaux, soit à un François Décoret bien vigilant sur sa ligne. Puis en deuxième mi-temps, Pirae a définitivement enterré Tefana avec des buts de la recrue belge, Désiré Ngiamba (3-0, 56e) et du revenant, Matatia Paama, en fin de match (4-0, 86e). Une victoire qui permet à Pirae de se relancer, même si l’équipe pointe encore à 8 points du leader Dragon.



Dans les autres rencontres du week-end, on note le carton de Temanava face à la lanterne rouge, l'Olympic Mahina, battue sur le score de 11-1. Makalu Xowi avec cinq buts a grandement participé à ce festival offensif. Tamarii Punaruu a aussi donné une leçon au Taiarapu FC en s'imposant 6-1. Et JT a dominé Excelsior sur le score de 4-1.

Dimanche 11 Décembre 2022