Dragon s'impose face à Tiare Tahiti et repousse Vénus à trois points

Tahiti, le 13 février 2022 - Tenu en échec par Tefana (1-1), vendredi à Puurai, Vénus a lâché de précieux points dans la course au titre. Car Dragon, leader au classement, s'est de son côté facilement imposé face à Tiare Tahiti (6-0) et compte désormais trois points d'avance sur le club de Mahina. Pour son premier match depuis son retour des Émirats arabes unis, Pirae a disposé de Pueu sur le score de 4-2. et fait un rapproché au classement.



Un match nul qui pourrait coûter cher à Vénus en fin de saison car ses concurrents directs se sont tous les deux imposés, à l'issue de la 10e journée de Ligue 1, disputée ce week-end. Tout d'abord, le leader Dragon n'a fait aucun détail face à Tiare Tahiti. Les protégés d'Efrain Araneda n'ont pas perdu de temps et ont ouvert la marque dès la 4e minute par François Mu (1-0, 4e). Sake Wathiepel sur un coup de tête a doublé la marque après le quart d'heure de jeu (2-0, 20e) puis c'était au tour de Rainui Tze-Yu de tromper Raiura Hanere à la demi-heure (3-0, 30e).



Après la pause le capitaine Raimana Li Fung Kuee (4-0, 47e) et Sake Wathiepel (5-0, 49e), pour un doublé, ont alourdi la marque pour Dragon. Les joueurs de Titioro ont ensuite parfaitement géré le reste de la deuxième période face à une équipe de Moorea bien trop timide. Finalement, au bout du temps réglementaire Rainui Tze-Yu, a donné encore plus relief à la victoire de Dragon qui s'est imposé sur le score sans appel de 6-0. Mais plus important, au classement, le club de Titioro repousse son dauphin, Vénus, à trois points.

Pirae assure face à Pueu La formation de Mahina qui voit également Pirae faire un petit rapproché. Les orange avaient rendez-vous, samedi à Teahupo'o, avec Pueu, pour leur premier match depuis leur retour de la Coupe du monde des clubs et leur première rencontre sans leur coach Naea Bennett. Mais pas de souci pour le double en champion en titre, mis sur de bons rails par Roonui Tinirauarii dès la deuxième minute de jeu. A la demi-heure, l'ancien capitaine de Pueu, Yohann Tihoni qui évolue cette saison à Pirae, a fait le break (2-0, 30e). Et juste avant la pause, Matatia Paama allait aussi de son but (3-0, 43e). En deuxième mi-temps, Tihoni a joué encore un mauvais tour à son ancienne équipe (4-0, 47e). Puis Pirae a levé le pied au cours de la dernière demi-heure. Franck Papaura en a profité pour inscrire un doublé et réduire la marque pour Pueu qui s'incline finalement sur le score de 4-2.



Dans les autres rencontres de cette 10e journée de Ligue 1, on note la nouvelle victoire de Temanava qui a signé un large succès face à la lanterne rouge, Mataiea (8-3). Et Punaruu n'a fait qu'une bouchée d'Excelsior (3-0).



Rédigé par Désiré Teivao le Dimanche 13 Février 2022