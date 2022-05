Douze Tahitiens à l'assaut des Mondiaux juniors de surf au Salvador

Tahiti, le 30 mai 2022 - Douze espoirs de la glisse polynésienne, emmenés notamment par Aelan Vaast, les sœurs Fierro (Heimiti et Kohai) ou encore Haumana Ateni, ont pris part le week-end dernier, au Salvador, aux premières séries des championnats du monde juniors ISA. Lundi, huit d'entre-eux avaient validé leur ticket pour le troisième tour de la compétition.



Du côté des garçons dans le tableau masculin U16, on retrouve Maunakea Hioe, les jumeaux Haumani, Toaura et Haunui, et Patu Tivau. Et en U18, Haumana Ateni et Tamahei Temu sont les engagés tahitiens. Et deux autres espoirs, originaires de Polynésie, défendront eux les couleurs de l'équipe de France. Il s'agit de Tya Zebrowski, 11 ans, et d'Aelan Vaast, 17 ans. C'est un gros contingent de surfeurs polynésiens qui s'est déplacé au Salvador où ont débuté, ce week-end, les championnats du monde juniors organisés par l 'ISA . Dix espoirs défendront, officiellement, les couleurs de Tahiti. En U16 on retrouve ainsi Takihei Ellacott, 11 ans, Kahili Simon, 14 ans, et Kohai Fierro 15 ans qui concourt également en U18. La sélection féminine pour Tahiti est complétée par Maea Juventin, et Heimiti Fierro.Du côté des garçons dans le tableau masculin U16, on retrouve Maunakea Hioe, les jumeaux Haumani, Toaura et Haunui, et Patu Tivau. Et en U18, Haumana Ateni et Tamahei Temu sont les engagés tahitiens. Et deux autres espoirs, originaires de Polynésie, défendront eux les couleurs de l'équipe de France. Il s'agit de Tya Zebrowski, 11 ans, et d'Aelan Vaast, 17 ans.

Huit qualifiés pour le 3e tour Et pour leur première série sur les spots de la Bocana et El Sunzal, les jeunes pousses n'ont pas déçu. Ils sont huit à avoir passer les deux premiers tour de la compétition. En U16, Tya Zebrowski, fille du champion de snowboard Gary Zebrowski, a survolé ses deux premières séries en terminant à chaque fois à la première place. Kohai Fierro de son côté est au troisième tour dans le tableau U16 et U18, comme sa grande sœur Heimiti. Et pour finir avec les filles au troisième tour, Aelan Vaast aussi n'a pas eu à forcer son talent pour se qualifier. En revanche, Maea Juventin, Takihei Ellacott et Kahili Simon devront passer par les repêchages.



Chez les garçons, en U16, le surfeur de Sapinus, Maunakea Hioe est au troisième tour, comme les jumeaux Haumani, Toaura et Haunui. Patu Tivau devra lui tirer son épingle du jeu en repêchage pour espérer poursuivre la compétition. Enfin en U18, Haumana Ateni est lui aussi au rendez-vous du troisième tour. Son camarade Tamahei Temu devra lui passer par la case repêchage.



Les Mondiaux juniors ISA se poursuivent, ce mardi, avec les premières séries des repêchages. La compétition doit se tenir jusqu'à ce dimanche.

Les Tahitiens engagés au Salvador Avec l'équipe de Tahiti

U16 filles

Takihei Ellacott (11 ans)

Kahili Simon (14 ans)

Kohai Fierro (15 ans)



U18 filles

Heimiti Fierro (18 ans)

Maea Juventin (18 ans)

Kohai Fierro (15 ans)



U16 garçons

Maunakea Hioe (14 ans)

Toaura Haumani (15 ans)

Haunui Haumani (15 ans)

Patu Tivau (16 ans)



U18 garçons

Haumana Ateni (18 ans)

Tamahei Temu (17 ans)



Avec l'équipe de France

U16 fille

Tya Zebrowski (11 ans)



U18 fille

Aelan Vaast (17 ans)

Rédigé par Désiré Teivao le Lundi 30 Mai 2022 à 17:27 | Lu 355 fois