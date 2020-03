Double tour de l'île des fous de la pédale

"Une partie du parcours s'est faite de nuit mais on était très bien sécurisé par nos voitures suiveuses", a indiqué Benoît Rivals, l'un des participants, à l'arrivée du premier tour de l'île. "On a roulé à bon train, avec une moyenne de presque 31 km/h. Tout le monde a pu tenir le rythme correctement et s'est entraidé. Et puis il y a eu l'instant magique du lever du jour pendant le trajet. On devait être au niveau de Faaone je crois", a poursuivi l'intéressé.



A leur arrivée pour leur premier tour, une trentaine de cyclistes les ont accueillis, avant de les accompagner pour leur deuxième tour. Le temps pour les 13 premiers de récupérer un peu et de repartir de plus belle.



"Faire deux tours de l'île à vélo c'est un défi qu'on voulait se lancer avec les copains parce qu'il y'en a peu qui l'ont fait comme ça à la suite. Et puis il y a la saison de cyclisme qui va reprendre le mois prochain. Donc c'est un bon moyen de se préparer", a expliqué Benoît Rivals.