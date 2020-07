Double test à l'arrivée en Polynésie

Tahiti, le 9 juillet 2020 – Le président du Pays et le haut-commissaire ont tenu hier une allocution commune pour rappeler les modalités d'entrée des voyageurs en Polynésie française à compter du 15 juillet prochain et annoncer un nouvel "auto-test" covid-19 qui sera pratiqué par tous les passagers entrant au fenua, touristes ou résidents, quatre jours après leur arrivée.







Alors que la crainte d'une réintroduction du coronavirus monte à mesure que se rapproche la date d'ouverture des vols commerciaux internationaux le 15 juillet prochain, le président Edouard Fritch et le haut-commissaire Dominique Sorain se sont voulus les plus rassurants possibles lors d'une allocution commune à la présidence hier après-midi. Sorte de répétition du point presse du 5 juin dernier pour redonner les modalités d'entrée sur le territoire des visiteurs internationaux à compter de mercredi prochain, la double allocution a pourtant été l'occasion de quelques annonces.







Concrètement, malgré les niveaux de circulation du virus en Californie et les appels de l'OMS à ne pas relâcher les efforts de lutte contre la pandémie, les autorités du Pays et de l'Etat maintiennent l'ouverture des vols au 15 juillet. Un “équilibre” est nécessaire, selon Edouard Fritch, entre le “risque” de réintroduction du virus et la création des conditions à même “d’éviter un chômage massif et une crise sociale dont les effets seraient bien plus virulents que ceux du covid”. Le président du Pays a d'ailleurs conclu son propos en réaffirmant : “Il nous faut aujourd’hui apprendre à vivre avec le virus covid-19”.







Un deuxième “auto-test”







Concernant les conditions d'entrée sur le territoire pour tous les visiteurs, touristes et résidents, à compter du 15 juillet prochain, le président et le haut-commissaire ont rappelé le principe du test négatif obligatoire 72 heures avant l'entrée sur le territoire, la fin des quarantaines et l'inscription de tous les voyageurs sur le logiciel "Etis" pour suivre et contacter chacun des passagers entrant au fenua. Mais une nouveauté a été annoncée jeudi, avec la mise en place d'un second "auto-test" obligatoire quatre jours après l'entrée sur le territoire. Tous les arrivants recevront ainsi un kit de test salivaire et nasal à effectuer et présenter soit à l'accueil de leur hôtel, soit dans les structures de santé publique du Pays. L'institut Malardé s'occupera ensuite de réaliser les tests et les services de santé de contacter, par SMS et par mail, les récalcitrants.







En cas de dépistage positif en Polynésie, les mesures ne changent pas par rapport à ce qui avait pu être annoncé. Les cas seront isolés et rapatriés sur Tahiti s'ils sont dans les îles éloignés. Seule nouveauté, le président a annoncé que la cellule de crise Covid-19 du Pays serait finalement remise en place, mais en effectif réduit.







Autorisations américaines en attente







Parmi les autres annonces faites lors de cette double allocution, le haut-commissaire a indiqué être encore en attente des autorisations des autorités américaines pour permettre la reprise des vols vers Los Angeles et San Francisco depuis la Polynésie. Enfin, côté tourisme, la ministre Nicole Bouteau s'est réjouie de ce que de nombreuses réservations aient été maintenues par les clients, malgré le contexte sanitaire. Impossible en revanche, selon elle, de s'avancer d'ores et déjà sur le niveau de la fréquentation touristique à compter des prochaines semaines...