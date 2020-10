Double hommage à Samuel Paty en Nouvelle-Calédonie

Nouméa, France | AFP | mercredi 21/10/2020 - Deux hommages ont été rendus mercredi en Nouvelle-Calédonie à l'enseignant assassiné Samuel Paty, lors d'une cérémonie officielle dans un collège puis à l'occasion d'un rassemblement citoyen, à l'initiative de la Ligue des droits de l'homme, a constaté l'AFP.



"Parce qu'un enseignant de 47 ans a pleinement accompli son travail de pédagogue, en tentant de donner à des enfants la seule arme dont ils auront besoin pour comprendre le monde, l'instruction, il a été tué par un extrêmiste", a déclaré Thierry Santa, président du gouvernement collégial.



Il a prononcé cette allocution en hommage au professeur d'histoire-géographie décapité le 16 octobre à Conflans-sainte-Honorine par un réfugié d'origine tchétchène, durant une cérémonie solennelle organisée sous le préau du collège de Magenta, à Nouméa, où s'étaient rassemblés de nombreux enseignants et élèves, portant un ruban blanc, et où des affiches "Nous sommes Samuel" avaient été placardées.



"Dans ce sanctuaire de transmission du savoir et de la connaissance, je vous le dis sans détour: soyez assurés de ma fermeté pour défendre les valeurs de la République française", a-t-il également déclaré, avec à ses côtés le secrétaire général du haut-commissariat de la République, des élus et des membres du gouvernement.



En fin de journée, à l'appel de la Ligue des droits de l'homme de Nouvelle-Calédonie, plusieurs centaines de personnes se sont regroupées place des Cocotiers dans le centre de Nouméa pour dénoncer "l'odieux et lâche assassinat" de Samuel Paty.



"C'est le minimum que nous puissions faire pour être solidaires, ce n'est pas comme ça qu'on respecte l'école", a déclaré Elie Poigoune, président de la LDH-NC, lui-même professeur à la retraite.