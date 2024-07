“Double émotion” pour le 42e mini Heiva

Tahiti, le 23 juillet 2024 - L’Intercontinental annonçait ce matin l’organisation de son 42e mini Heiva, les 26 et 27 juillet et les 2 et 3 août. Une “double émotion” pour les organisateurs, qui profiteront de ces soirées pour célébrer également les 50 ans de l’hôtel. Show et bon buffet au menu, les spectateurs pourront surtout profiter une dernière fois des spectacles qui viennent de faire vibrer Toata.



Le mini Heiva s’est imposé dans le calendrier des rendez-vous de l’année. À chaque édition, les tickets d’entrée, pourtant onéreux, partent comme des petits pains à l’ouverture d’une boulangerie. La raison de son succès : les gens veulent profiter une dernière fois de cette ambiance de fête engendrée par le Heiva, assister à une prestation des troupes qui ont gagné à Toata dans un cadre plus privé, et bien sûr, déguster ce fameux banquet. Une soirée prisée des locaux, affirme Nédim Salignon, directeur adjoint de l’hôtel. “Le mini Heiva, c’est super important, beaucoup de personnes l’attendent avec impatience pour revivre les moments du Heiva. Pour le buffet, on veut faire plaisir à la clientèle locale. C’est vraiment une soirée qui lui est destinée, à cette clientèle ; on a finalement très peu de touristes sur nos soirées.”



Édition anniversaire



La 42e édition de ce mini Heiva s’annonce spéciale, rajoute le directeur adjoint. Spéciale, car l’hôtel profitera de ces quatre soirées pour célébrer ses 50 ans. Au programme : démonstration de Tū’aro mā’ohi, danse du feu, tirage au sort de lots à gagner, danse de Miss Tahiti et de ses dauphines… Et bien sûr les prestations attendues de Hitireva le 26 juillet, Tamarii Mataiea le 27 juillet, Ia Ora Te Hura le 2 août et Tere Ori le 3 août.



Mis en avant après sa victoire en Hura Ava Tau, le groupe Heitoa assurera également un spectacle de danse à chaque soirée. Créé par l’Intercontinental en marge de ces 50 ans, le groupe a stupéfait en amateur durant le Heiva i Tahiti. “Heitoa, on l’a fondé l’année dernière en prévision de nos 50 ans cette année”, confie Nédim Salignon. “On s’est demandé ce qu’on allait faire de fort pour pouvoir fêter dignement ces 50 ans. Et on s’est dit qu’on allait créer notre groupe pour fouler la scène de Toata. Heitoa est donc monté sur Toata, et ils ont gagné le prix en amateur !” continue le directeur adjoint. Un moyen de remercier les danseurs pour leurs précédentes prestations, ainsi que “les costumiers, les musiciens, et toutes les petites mains qu’il y a derrière”, pointe la Miss Heiva, Herehia Sanford.



Les origines



Organisé pour la première fois il y a 42 ans, le mini Heiva est né d’un constat de l’Intercontinental : “Après avoir profité du Heiva, derrière, il n’y avait pas forcément de fête. Les communes pouvaient organiser quelques petites soirées, et on s’est demandé pourquoi pas en organiser nous aussi”, explique le cadre. “Ça a commencé par des petites soirées, puis à un moment on en faisait près de quatre soirées par semaine. Aujourd’hui on en fait un petit peu moins parce que c’est quand même lourd à organiser. On a adopté le format des grands buffets où on met en avant toute la culture avec différents groupes de Toata, les sports traditionnels, etc.”



Le prix n’est pas donné (13 900 francs par personne ou 6 950 francs pour les enfants entre 4 et 11 ans), mais les places partent vite. Certaines soirées étant déjà complètes, il est nécessaire de se renseigner auprès de l’Intercontinental.