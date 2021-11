Dopage : Le Pays souhaite s'aligner avec la réglementation mondiale

Tahiti, le 3 novembre 2021 – Le Pays a annoncé ce mercredi en conseil des ministres souhaiter se conformer à la nouvelle réglementation des contrôles anti-dopages en vigueur à l'international depuis le 1er janvier dernier.

Ce mercredi, le conseil des ministres s'est penché sur sa politique de lutte contre le dopage. En effet, l'entrée en vigueur du nouveau code mondial antidopage (CMA) le 1er janvier dernier a rendu les textes à ce sujet pris par le Pays caducs. Ainsi, pour être conforme avec ce nouveau code et être “opérationnel lors des JO Paris 2024”, une collaboration va être mise en place avec l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD). Une collaboration qui vise à “accompagner la Polynésie française afin de mettre le droit local en conformité” avec les standards internationaux et “former les agents du Pays pour les contrôles antidopages”. Une convention tripartite entre le Haut-commissaire, la présidente de l'AFLD et le président doit venir acter “le principe d'un soutien technique sur le plan réglementaire et la formation” pour que les travaux débutent “en cette fin d'année”.