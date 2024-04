Donner pour sauver des vies dès le lycée

Tahiti, le 17 avril 2024 - Une collecte de sang s’est tenue mercredi matin, au lycée polyvalent Taiarapu Nui de Taravao, à l’initiative des élèves de première Accompagnement, soins et services à la personne (ASSP), en partenariat avec le Centre de transfusion sanguine (CTS).



C’est un rendez-vous annuel auquel le lycée polyvalent Taiarapu Nui de Taravao ne déroge jamais. Mercredi matin, l’établissement a été sensibilisé au don du sang. Si la collecte a été assurée par une équipe mobile du Centre de transfusion sanguine (CTS), elle était organisée par les élèves de la classe de première Accompagnement, soins et services à la personne (ASSP). Communication en amont, conditions du don, accueil des volontaires, toute la classe était mobilisée pour le bon déroulement de l’opération, préparée sur deux périodes.



“Pour ce projet pédagogique, les élèves se sont informés sur l’Établissement français du sang pour comprendre qui peut donner, pourquoi donner et comment. On a visité le CTS à l’hôpital. Le fait d’aller sur le terrain, ça les motive à s’investir. (…) Ça leur permet de mettre en application les apprentissages et de les valoriser. En plus du don du sang, on voit l’appareil cardiovasculaire, les pathologies, l’hygiène professionnelle et la technique de soin. C’est un bon aperçu en lien avec leurs potentiels futurs métiers”, expliquent leurs professeures de Sciences et techniques médico-sociales (STMS), Zoé Porcher et Paule Favet.



23 poches collectées L’entretien médical confidentiel s’est tenu dans une salle de travaux pratiques, tandis qu’une partie de la salle des professeurs avait été réquisitionnée pour les prélèvements, suivis d’une collation. Plusieurs élèves majeurs de terminale, BTS et CAP se sont portés volontaires, de même que des membres du personnel, dont le proviseur, Jérôme Le Guillou. Au total, 23 poches ont été collectées en trois heures. Un résultat qui a déjà convaincu Tuihagaia et Kohei, 17 ans, élèves de la classe organisatrice : “On aura bientôt l’âge de donner à notre tour et on le fera pour pouvoir sauver des vies”.





Dr Valérie Segalin, médecin responsable des collectes de sang : “Les dons réguliers sont essentiels” “C’est très important de pouvoir venir dans les établissements scolaires, parce qu’on a besoin de faire connaître le don du sang et sa finalité, mais aussi de démystifier cet acte, car il y a souvent une certaine appréhension. Ça nous permet aussi de travailler avec des élèves qui ont préparé notre venue en sensibilisant l’établissement. Il n’y a pas de médicament qui remplace le sang, donc les dons réguliers sont essentiels. Les produits issus du sang ne se gardent pas si longtemps : c’est 42 jours pour les globules rouges, sept jours pour les plaquettes et un an pour le plasma. C’est un geste civique, bénévole et gratuit.”



