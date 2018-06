Donner au patient polynésien une chance de vivre grâce à la technique de l'Ecmo

En 2017, ce sont pas moins de onze patients qui ont été placés sous Ecmo au CHPF. Grâce à ces deux sessions très complètes de formation, une trentaine de médecins et infirmières exerçant principalement à l'hôpital en réanimation et en cardiologie, mais également un médecin d'Europ Assistance, sauront désormais à même de pratiquer cette technique complexe. Et surtout ces personnes seront capables d'accompagner tout patient, qui nécessite d'être evasané sous Ecmo de Tahiti vers la Pitié. Jamais une telle evasan sous Ecmo aussi longue, à l'exception d'une déjà pratiquée vers l'Australie par une compagnie privée il y a 18 mois environ, n'a jamais été réalisée. "Entre le départ de l'hôpital de Tahiti et l'arrivée à la Pitié Salpêtrière, il faut compter environ une trentaine d'heures, cela mobilise deux médecins et deux infirmiers", note le Dr Bonnieux qui travaille à ce projet depuis plusieurs mois. "Il y a quelques temps, un patient jeune a failli partir sous Ecmo, cela nous a permis de faire accélérer toute les démarches administrative et logistique, auprès de la compagnie aérienne, du ministère de la Santé, de la CPS… Finalement, le patient s'est rétabli, mais tout était prêt pour le départ ", souligne le Dr Bonnieux.

Ce type d'evasan sous Ecmo devrait concerner entre deux ou trois patients polynésiens par an et donner à ces personnes une chance de vivre.