Don du sang en Guadeloupe: risque de "ne plus pouvoir transfuser tous les patients"

Pointe-à-Pitre, France | AFP | jeudi 10/02/2022 - L'Etablissement français du sang en Guadeloupe (EFS) a appelé jeudi les Guadeloupéens à venir donner leur sang car la collecte de sang dans l'archipel ne permet pas de répondre aux besoins des malades, et les stocks sont au plus bas sur l'ensemble du territoire national.



Au niveau national, il manque 30.000 poches dans les réserves pour retrouver le niveau de sécurité nécessaire face aux besoins en transfusions, a alerté mardi l'EFS.



"Localement, on dépend de la solidarité nationale et le risque est de ne plus pouvoir transfuser tous les patients", a expliqué à l'AFP le Dr Mireille Bordenet, responsable des prélèvements.



"Nous avons toutefois des besoins spécifiques, notamment au regard de la drépanocytose, une maladie qui touche beaucoup les Antillais et les personnes aux origines africaines", indique le Dr Bordenet. "Or, le sang des personnes caucasiennes n'a pas les caractéristiques requises pour les transfusions nécessaires aux soins de cette maladie: nous avons besoin que les Guadeloupéens donnent leur sang pour soigner des Guadeloupéens".



La Guadeloupe est en déficit de poches de sang prélevé localement. "Il nous faut, annuellement 12.000 poches, et nous n'en prélevons que 9.000", rappelle la médecin. D'autant que la Guadeloupe approvisionne également la Guyane, sur des poches aux caractéristiques spécifiques, puisque qu'aucun prélèvement ne se réalise en Guyane, en raison de "la présence de la maladie de Chagas".



Pour couvrir les besoins en Guadeloupe, "il suffirait que chaque donneur inscrit se déplace deux fois par an", regrette Nathalie Moulin, chargée de communication à l'EFS Guadeloupe.



Si l'établissement fait régulièrement des appels aux dons, les événements des derniers mois ont porté atteinte à l'état des stocks. "Avec le Covid, le télétravail, l'université en distanciel, les cas contacts, et les personnes malades nous n'avons pas pu organiser les collectes normalement", souligne le Dr Bordenet.



"Les barrages de novembre ont également empêché la sortie du camion durant quinze jours", explique-t-elle encore. L'EFS, voisin du CHU a également pâti des affrontements réguliers qui ont eu lieu devant l'hôpital ces dernières semaines.



Enfin, les militants anti-vaccins accusent régulièrement les autorités d'inoculer le vaccin contre le Covid via la transfusion, une théorie que réfutent les médecins. "Le vaccin ne se transmet pas par le sang", assure le Dr Bordenet, qui rappelle également qu'en Guadeloupe, peu de personnes sont vaccinées contre le Covid.

