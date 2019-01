"Domination", un spectacle déjanté à découvrir à la Maison de la Culture

PAPEETE, le 30 janvier 2019 - Ce spectacle réunira sur la scène du Grand théâtre de la Maison de la culture, les 22 et 23 février, les Pukan's Prada et les All in One. Des artistes qui côtoient deux univers différents, la danse et l'humour, et qui, le temps d'un spectacle, se retrouveront pour vous faire vivre un moment unique.



On ne présente plus les Pukan's Prada et les All in One, deux univers différents qui mêlent la danse à l'humour. Un mariage qui promet d'être étincelant, c'est en tout cas, ce que vous réserve le spectacle Domination, écrit par Yepo des Pukan's Prada. "J'ai choisi le titre Domination, pour tout ce qui nous entoure. La domination par rapport aux réseaux sociaux, à la violence, tout ce qui touche les jeunes. Comment ces moyens peuvent dominer les jeunes que ce soit en bien ou en mal. On va traiter des sujets qui touchent les jeunes, comme la culture, les relations amoureuses… On va se moquer un peu des événements qui peuvent paraître logiques et qui ne le sont pas au final" , raconte-t-elle.



Pour écrire ce spectacle d'une heure et demie, Yepo s'est inspirée de la vie de tous les jours. "Dans un couple, on retrouve parfois des situations de jalousie, où un des deux partenaires refuse que sa moitié sorte en boîte de nuit avec ses amis, par manque de confiance. Et je préviens déjà que ça ne marchera pas avec moi, si je veux sortir avec mes ami(e)s, on me laisse. Je ne veux pas que mon copain me prive de ma liberté (rires). C'est ce que nous essayerons de faire ressortir dans nos sketches."



Et quoi de mieux que de faire passer des messages humoristiques à travers la danse. "Ça change plutôt que de voir uniquement deux personnes parler sur scène. On voulait animer autrement la scène, et on profite du fait que les All in One soient des artistes comme nous. C'est un spectacle où les All in One seront non seulement des danseurs, mais des comédiens également. De même, pour Maud et moi, nous sommes comédiennes, mais on sera aussi danseuses. C'est vraiment deux univers qui seront mélangés" , indique l'humoriste.



Et pour être au top, tout ce petit monde répète sans relâche depuis le mois de novembre. "Aujourd'hui, il nous reste à être bien coordonné avec la musique" . Plusieurs tableaux seront donc joués sur la scène et Yepo de rajouter : "On commence fort le spectacle, avec de l'humour, une bonne chorégraphie, des sketches qui vont plaire, je l'espère. En tout cas, avec les All in One, on rigole beaucoup."



Le spectacle vaut donc le détour, les billets sont en vente dans les magasins Carrefour, à 2 000 francs. Ils seront vendus à 3 000 francs, durant les deux soirées.



Domination, un spectacle à découvrir les 22 et 23 février, dans le Grand théâtre de la Maison de la culture.