Doctofenua au rendez-vous du succès

Tahiti, le 21 décembre 2021 – Lancée en Polynésie française au mois d’avril dernier, Doctofenua, la première plateforme en ligne de rendez-vous médicaux lancée par Clément Le Sourd rencontre un certain succès. Quelque 10 000 rendez-vous ont déjà été pris grâce à Doctofenua.



A l’ère du numérique, tout se fait sur écrans : documentation, commandes en ligne, transactions bancaires, correspondances, et même… prises de rendez-vous auprès de professionnels. La première plateforme de prise de rendez-vous médicaux, Doctofenua, a débarqué au fenua en avril. Il est possible d’y trouver un médecin à proximité, d'obtenir des coordonnées, de consulter les disponibilités, de prendre un rendez-vous ou de l’annuler, le tout sans se déplacer. La plateforme est aussi utile pour les patients que pour les médecins. L’accès est entièrement gratuit pour les patients. Pour les professionnels de santé, ils doivent passer par un abonnement grâce auquel ils disposent d’un agenda qui gère leurs rendez-vous automatiquement.



La plateforme comptait, en août dernier, 12 médecins et plus de 700 utilisateurs. Le chiffre s’élève aujourd’hui à au moins 20 professionnels généralistes et spécialistes (dentistes, pédiatres ou ophtalmologues) confondus et à plus de 2 000 patients. 10 000 rendez-vous ont déjà été pris sur la plateforme.



Bientôt l'appli



Clément Le Sourd, créateur de la plateforme, envisage dorénavant une application mobile pour Doctofenua, afin de permettre un accès encore plus simple et rapide, car il a pu constater que 70% des patients prennent rendez-vous sur le site via leur téléphone.

En tant que métropolitain ayant grandi à Tahiti, Clément Le Sourd a souhaité mettre en place un dispositif pratique et efficace pour la population locale. L’idée de cette plateforme a été inspirée par les dispositifs virtuels de prise de rendez-vous établis en métropole, mais inexistants jusqu’à lors en Polynésie. De plus, la crise sanitaire et les restrictions au niveau de la capacité d’accueil, au sein des structures de santé, ont fortement incité à la réalisation de ce projet.



Le plateforme Doctofenua faisait partie des 12 projets retenus au fenua pour le concours Tech4Islands. Même si le projet n’a pas été sélectionné parmi les finalistes, Clément Le Sourd affirme que son objectif principal était d'obtenir “de la visibilité”.



A ceux qui pensent que la plateforme va détruire des emplois de type administratifs, Clément Le Sourd répond : “Le but de la plateforme n’est pas de supprimer les secrétaires, mais de les accompagner dans leur quotidien. Il s’agit de les aider et de leur apporter un confort dans leur travail. Cela pourrait aussi éviter que les lignes téléphoniques soient saturées. Les patients n’auront pas à attendre non plus, parce que parfois ils reportent leur soin par manque de patience”.



Rédigé par Meleana CHE FAT le Mardi 21 Décembre 2021 à 14:30 | Lu 507 fois