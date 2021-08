Docteur Philippe Biarez : "Toutes les îles doivent se préparer"

Interview - Le docteur Philippe Biarez, directeur de l'hôpital de Moorea, détaille la situation dans les archipels. Situation qu'il qualifie de “très préoccupante”. Il explique qu'empêcher le virus de se propager dans les îles “serait illusoire” et en appelle à la solidarité : “C'est le moment de s'entraider, d'être bienveillant et d'avoir de la compassion.”



Tous les archipels de Polynésie sont-ils touchés par le Covid ?



“L'ensemble des archipels est clairement touché, la situation est très préoccupante, elle va s'étendre encore, c'est malheureusement logique. Il va falloir que l'ensemble des professionnels de santé des îles, les élus communaux et la population des îles, travaillent réellement ensemble pour maîtriser ce phénomène. Bien évidemment avec l'appui et l'aide de toutes les institutions des archipels et à Tahiti. Une organisation est en train de se mettre en place très rapidement pour avoir une filière de soins la plus logique possible par rapport aux difficultés actuelles. Toutes les îles doivent se préparer à avoir du covid, comment le gérer, comment se protéger, comment se vacciner. Il ne faut pas s'imaginer que ça va s'arrêter à une île ou une autre, malheureusement on n'en est plus là.”



Y a-t-il selon vous, des mesures particulières à prendre pour protéger les îles ?



“Oui, complètement. Protéger les îles pour empêcher le virus d'arriver, ce serait illusoire. À moins que les autorités décident dans les prochains jours de mettre des limitations aux voyages ou une obligation vaccinale. Sans cela, il y aura bien sûr des cas de Covid dans toutes les îles. Le Covid est maintenant là, partout bientôt. Les services de Santé, nous devons préparer nos équipes et la population doit elle aussi se préparer, se vacciner et s'isoler pour limiter l'impact, la gravité du phénomène dans leur île. Maintenant que l'épidémie est bien en place, on ne peut pas l'arrêter, on n'y arrivera pas, mais on peut diminuer l'importance, c'est-à-dire d'avoir le moins de cas possible dans un même moment. Il faut étaler l'épidémie afin de permettre aux services de gérer les malades sereinement les uns après les autres. L'objectif est d'aplatir la courbe, étaler l'épidémie, afin qu'elle dure malheureusement plus longtemps mais qu'elle soit moins forte pour un impact moins grave.”



Quelle est la situation dans les hôpitaux périphériques ?



“Ce sont des hôpitaux à petite capacité. Raiatea peut monter à plus, mais le problème, tout comme au Taaone, est au niveau des ressources humaines. Les équipes se mettent en place très rapidement, on peut d'ailleurs les féliciter pour ça, elles ont réagi très vite. Néanmoins on travaille sur des options afin de sortir des hôpitaux périphériques les patients covid quand ils vont mieux, même s'ils ont besoin d'oxygène, pour qu'ils soient surveillés à domicile ou en centre d'isolement.”



Justement, l'approvisionnement en oxygène est-il problématique ?



“C'est un point extrêmement important. Justement la direction de la Santé s'est préparée l'année dernière pendant le premier confinement. Les approvisionnements sont surveillés de très près. La logistique est là, elle fonctionne mais elle a ses limites. Il n'y a pas de tension actuellement, on a beaucoup de marge. C'est une logistique très complexe et on y travaille scrupuleusement tous les jours.”



Est-ce que le CHPF refuse déjà les patients, ou on n'en est pas encore là ?



“Il est très important de prendre conscience partout dans toutes les îles et pas seulement à Tahiti, que cette épidémie n'a pas un impact que sur le Covid mais sur l'ensemble des soins et des maladies, puisque les équipes médicales ne vont pas pouvoir prendre en charge toutes les maladies. On ne refusera jamais les patients nulle part, on acceptera toujours tout le monde mais il va y avoir des priorisations. Toutes les personnes seront prises en charge pour être soignées, mais effectivement on va prioriser pour soigner les bonnes personnes au bon moment.”