Djimo : "Rien ne sert de courir, il faut vanner à point"

TAHITI, le 10 août 2023 - Rideau Rouge Tahiti place la rentrée sous le signe de l’humour et de la comédie avec trois spectacles : deux one-man show (Ary Abittan et Djimo) et une pièce de théâtre de boulevard intitulée “Un conseil d’ami”.



La société événementielle Rideau Rouge Tahiti mise sur le rire pour la rentrée. C’est Ary Abittan qui ouvre le bal dès le 26 août par un stand-up. Comédien dans “Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu ?”, “Les Visiteurs 3”, ou dans “Débarquement immédiat”, le comique vient à Tahiti avec un spectacle inédit dont il est l’auteur. L’humoriste est en rodage. Il annonce : “ C'est avec une joie immense que je vais vous présenter ce tout nouveau spectacle d'humour. Il s'inscrit dans la lignée de mes précédents spectacles, mais avec une touche de maturité supplémentaire. ”



Ary Abittan a consacré plus d'un an de travail à l’écriture du spectacle “En Rodage”. Et avoue être vraiment impatient de “ voir comment le public polynésien va réagir à mes nouveaux sketches. Toutefois, je sais que vous êtes extrêmement bienveillants, et je suis convaincu que vous passerez une belle soirée ”.



Refusant de trop en dire, il explique que ce spectacle est “ une explosion d'énergie, un tourbillon de rires et de folie. Vous ferez la connaissance de personnages complètement loufoques et je vais également me livrer à vous avec une bonne dose d'émotio n”. D’après lui, humour et sentiment “ se mélangent harmonieusement ”.





“Débit à deux à l’heure”



Djimo n’est pas pressé, mais il est drôle. Djimo va à son rythme, mais il n’est pas largué. Comme il dit, “ rien ne sert de courir, il faut vanner à point ”. Il vient en Polynésie avec son spectacle intitulé “À 100%”. Un stand-up qu’il a présenté pour la première fois en 2018 et avec lequel il a remporté le Grand Prix du festival d’humour à Paris. Son sketch intitulé “J’aurais kiffé être une tortue” caractérise son humour et son style : celui de “ la vanne lente ”, comme il le décrit lui-même.



En 6 ans, le spectacle a évolué, il s’est enrichi de nouveaux sketchs. Selon Djimo, “ ce n’est pas facile de sortir du lot lorsque l’on fait du stand-up ”. S’il a pu remporter le Grand prix et séduire le jury, c’est sans doute grâce à “ ma flemme lunaire, mon débit à deux à l’heure et ma nonchalance atypique couplée à mes vannes. De nombreux comiques aiment bien bouger et être rapide, et moi c’est vraiment l’inverse : j’aime faire rire lentement mais surement ”.



Amis sur scène comme dans la vie



Après les deux seuls-en-scène, c’est une pièce de théâtre que proposera Rideau Rouge Tahiti. Elle s’intitule “Un conseil d’ami”. Elle a été écrite et mise en scène par Didier Caron et est jouée par Marie Fugain, Christian Vadim, Manuel Gélin et Juliette Meyniac. Selon l’équipe, “ c’est une comédie enjouée, interprétée par quatre comédiens amis dans la vie, du vrai boulevard très bien écrit avec une mise en scène très originale ”, expliquent les comédiens. La pièce se déroule simultanément dans deux appartements. Elle raconte l’histoire de Boris à qui, un jour, Alain se confie. Ce dernier cherche à rompre avec Julie, sans raison précise, pour explorer “ des contrées lointaines ”. Boris qui, à l'inverse de son ami, est sur le point de se marier avec Claire, lui conseille de s'inventer une liaison car il est humainement cruel d'annoncer à sa femme qu’on la quitte pour… personne. Alors quand Julie va lui poser la question fatidique, Alain va suivre le conseil de son ami et lui livrer un nom... La réponse de ce dernier bouleverse le quotidien jusqu'ici plutôt heureux des quatre protagonistes. Une pièce dans le pur style du théâtre de boulevard, dans laquelle les dialogues “ font mouche ”, alors que le public est entraîné par une cascade de malentendus et de rebondissements.



Pratique



Ary Abittan, le 26 août à 19h30 au Grand théâtre de la Maison de la culture. Tarif : à partir de 5 500 Fcfp.

Djimo, le 8 et le 9 septembre à 19h30 au Petit théâtre de la Maison de la culture. Tarif : à partir de 5 500 Fcfp.

“Un conseil d’ami”, le 21 et le 23 septembre à 19h30, à partir de 4 900 Fcfp.









