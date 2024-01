Djibril Cissé annule sa participation au Fenua

Tahiti, le 30 janvier 2024 – L'ancienne star du ballon rond, Djibril Cissé, reconverti au deejaying, devait se produire les 2 et 3 février prochains sur le Fenua. Dans une vidéo postée il y a deux jours, il annonce son retrait de l’événement.





L'ancien international de football français avait donné rendez-vous au public polynésien le vendredi 2 février prochain à la Brasserie Hoa, et le samedi 3 février au restaurant La Plage de Punaauia. Ce sera pour une prochaine fois. Sans évoquer précisément les raisons de son retrait, Djibril Cissé explique qu’une « petite situation fait que je ne pourrais pas être là comme prévu ».

« Ce n’est que partie remise », poursuit-il. « On remet ça le plus tôt possible. »



Devant ce retrait, l’organisation bascule les deux soirées en une seule, au restaurant La Plage de Punaauia le 3 février. Elle baisse aussi le tarif de ses places qui passe à 2500 francs en réservation et 3000 francs le jour du spectacle.



Des dédommagements sont aussi prévus pour ceux qui souhaitent se faire rembourser leurs billets. L'organisation, engagée dans la protection de l'environnement, maintien les 200 francs prélevés sur chaque entrée afin de reverser la cagnotte aux associations Mama Natura et Oceania.