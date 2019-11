Dj Fred condamné à sept ans de prison

PAPEETE, le 6 novembre 2019 - Wilfrid Atapo, dit DJ Fred, a été condamné mercredi à sept ans de prison ferme. L’homme, qui était notamment poursuivi pour avoir fait chanter des mineurs à l’aide d’images à caractère pédopornographique, devra également indemniser les victimes et se faire soigner.



Au terme de deux jours de procès devant le tribunal correctionnel, l’ancien DJ Wilfrid Atapo a été condamné à sept ans de prison ferme et à un suivi socio-judiciaire de cinq ans. Il devra indemniser les victimes et a désormais l’interdiction d’exercer une activité en lien avec des mineurs. Le tribunal a également ordonné la révocation de la peine de deux mois de prison avec sursis à laquelle le prévenu avait été condamné en 2015 pour corruption de mineur. Enfin, DJ Fred est inscrit au Fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV).



A l’énoncé de la peine, Wilfrid Atapo a tenu à s’exprimer : “On me traite de personnage horrible et cela me choque. On m’a reproché de ne pas verser de larmes pour les victimes. Je suis désolé mais je ne savais pas ce qui leur était arrivé après. Je n’ai pas pensé que ça pouvait aller aussi loin…”