“Dj Fred” condamné à 12 ans de prison

Tahiti, le 13 juillet 2022 – Au terme de deux jours de procès devant le tribunal correctionnel, Wilfrid Atapo, dit “Dj Fred”, a été condamné mercredi à 12 ans de prison ferme. L’homme était poursuivi pour avoir extorqué des centaines d’images à caractère pédopornographique à des mineurs sur les réseaux sociaux en les faisant chanter.



Déjà condamné par la cour d’appel en mai 2020 pour avoir fait chanter des mineurs sur les réseaux sociaux en vue d’obtenir des clichés à caractère sexuel, le multirécidiviste, Wilfrid Atapo, a été condamné mercredi par le tribunal correctionnel à 12 ans de prison. Il était jugé pour des faits similaires commis lorsqu’il était sous contrôle judiciaire puis incarcéré à Nuutania.



Plus tôt dans la journée, les trois avocats des 40 victimes constituées dans le cadre de cette affaire avaient rappelé au tribunal que ces mineures ressentaient toujours, pour certaines, un “fort sentiment de honte et de colère”. Me Sarah Da Silveira a ainsi expliqué que la plupart des parties civiles ne s’étaient pas présentées au tribunal car elles ne voulaient pas “affronter” Wilfrid Atapo. Me Loris Peytavit a quant à lui dénoncé la “faillite d’un système” où le prévenu avait récidivé alors qu’il se trouvait sous contrôle judiciaire puis en détention. “Le risque de récidive sur récidive est colossal. Il faut continuer à le sanctionner durement pour protéger nos enfants.” Dernière à prendre la parole pour les parties civiles, Me Kary Lee Armour-Lazzari a rappelé que “Dj Fred” s’en était pris à des personnes qu’il savait “vulnérables”.



“Un professionnel dans son domaine”



Avant d’“oser” requérir la peine maximale de 20 ans à l’encontre de Wilfrid Atapo, un “homme extrêmement dangereux pour la société au regard de son intelligence”, le procureur de la République a minutieusement décrit le modus operandi du mis en cause qui usait de “menaces” à l’encontre de ses victimes. “Il mettait la pression à ces mineurs en leur disant qu’ils allaient se faire violer ou rosser. C’est un professionnel dans son domaine qui s’adaptait à ses victimes pour les faire chanter et céder. Il recueillait leurs données personnelles pour exploiter la faille.”



Avocat de longue date de “Dj Fred”, Me Vincent Dubois a ensuite entamé sa plaidoirie en évoquant un “dossier malsain, dérangeant”. Il a cependant rappelé que son client avait reconnu l’intégralité des faits et a soutenu que ce dernier était un homme “malade et fragile” qu’il fallait “surveiller”. “Il l’a dit, il est attiré par le fait de réussir à pervertir l’autre. Et il est plus facile de le faire avec des mineurs. Il faut le soigner pour cela.”



Après en avoir délibéré, le tribunal correctionnel a donc condamné “Dj Fred” à 12 ans de prison ferme. L’homme a dix jours pour faire appel de cette décision.