Dixit 2019 : le top 200 des entreprises locales consultable en ligne

PAPEETE, 18 janvier 2019 - L’éditeur Créaprint met en ligne la version numérique du Dixit 2019 en attendant une sortie en kiosque, début février. Comme chaque année, ce magazine d’informations économiques publie le classement des 200 premières entreprises de Polynésie française.Les cinq principales entreprises locales ont réalisé un chiffre d’affaires de près de 104 milliards Fcfp, en 2017. Au classement des 200 premières entreprises polynésiennes, la compagnie aérienne Air Tahiti Nui réalise un chiffre d’affaires de 35,4 milliards en 2017 et se place en tête. Elle est secondée par la société EDT-Engie, avec 21,8 milliards de chiffre d’affaires réalisé en 2017. En troisième position, la SEGC Carrefour (supermarchés Carrefour Arue et Carrefour Punaauia), totalise 18,26 milliards de ventes de biens et services en 2017. La société Pacific Petroleum et services arrive en quatrième position avec un chiffre d’affaires 2017 de 14,7 milliards. La Brasserie de Tahiti est la cinquième entreprise polynésienne avec 13,8 milliards de CA en 2017.A noter que le groupe Carrefour totalise en 2017 un chiffre d’affaires consolidé de 28,94 milliards Fcfp sur la base des ventes réalisées dans les quatre grandes surfaces tahitiennes de l’enseigne à Arue, Punaauia, Faa’a (17) et Taravao (24). Le groupe Edt-Engie totalise 28,6 milliards Fcfp de CA en 2017 avec les sociétés Edt-Engie (2), Marama Nui (64), Tahiti Sud Energie (99), Engie Services (66), Polydiésel (140). Le chiffre d’affaires consolidé du groupe Brasserie de Tahiti a été en 2017 de 19,5 milliards Fcfp, en incluant l’activité commerciale des sociétés Brasserie de Tahiti (5), Plastiserd (82), Tahiti Sign, SDA (59), Polynésie Froid, Jus de Fruits de Moorea (188), Manutea et Tahiti Access.Ce classement est obtenu à partir des données comptables recensées par l’Institut de la statistique en Polynésie française (ISPF) sur la base des déclarations fiscales des entreprises en décembre 2017. Le classement des cinq premières entreprises polynésiennes demeure le même en 2018, sur la base des prévisions économiques transmises recueillies auprès des intéressées par l’éditeur du Dixit 2019.En effectif salarié, le premier employeur polynésien est le groupe Intercontinental Hotels (10,57 milliards Fcfp de chiffre d’affaires consolidé) avec un total de 1022 salariés en 2017. La compagnie aérienne intérieure Air Tahiti se place en deuxième position avec 919 salariés. Air Tahiti a réalisé 12,2 milliards Fcfp de CA en 2017. La compagnie aérienne Air Tahiti Nui est le troisième plus gros employeur privé du fenua avec 790 salariés. Elle est talonnée en 2017 par le groupe Edt-Engie (721 salariés) et le groupe Brasserie de Tahiti (707 salariés).L’édition 2019 du Dixit sera mise en vente à partir de la première semaine de février au prix de 1700 Fcfp.